PlatinumGames annonce la création d’un studio à Tokyo

Dans le but de relever de nouveaux défis et explorer de nouvelles possibilités en matière de développement et d'édition, PlatinumGames va ouvrir une nouvelle structure en dehors de son bureau principal.

D’ici avril prochain, PlatinumGames (Osaka) se renforcera avec PlatinumGames Tokyo pour créer les jeux les plus divertissants possible, dont des productions live service, avec les nouvelles avancées technologiques et les capacités de mise en réseau, donner naissance à des licences originales et devenir sur le long terme le studio numéro un au monde, tout en étant désormais un éditeur. Kenichi Sato, président et CEO, est confiant concernant le futur de PG : “Entre notre alliance de capitaux avec Tencent, le nouveau PlatinumGames Tokyo et d’autres changements à venir, 2020 s’annonce comme une très grande année pour nous. C’est pourquoi nous considérons qu’il s’agit d’une année de rétablissement. Notre philosophie de conduite pour cette deuxième phase est que chez PlatinumGames, tout le monde est un créateur. Cela va de soi pour notre équipe de développement. Mais cela s’applique également aux créateurs d’entreprise en coulisses, qui les soutiennent et apportent une contribution vitale au fonctionnement de notre compagnie. Chaque employé de PlatinumGames a un intérêt à créer des jeux de haute qualité dans un environnement confortable et efficace. Ce but commun nous unifie alors que nous passons à l’étape suivante.”

PlatinumGames Tokyo prépare son ouverture

Plusieurs personnalités ont décidé de présenter cette nouvelle antenne de PlatinumGames à Tokyo ainsi que ses ambitions :