PlatinumGames accueille un vétéran de Nintendo dans son équipe dirigeante

Takao Yamane rejoint le studio japonais PlatinumGames au poste de vice-président en charge de l'édition des jeux.

Ancien vice-président de Nintendo France entre 1999 et 2007, directeur commercial de Nintendo Europe depuis 2004 et directeur général du département des licences pour Nintendo Japon à partir de 2015, Takao Yamane va apporter des changements significatifs au sein de PlatinumGames aux côtés du PDG Atsushi Inaba et du game designer Hideki Kamiya. Si Bayonetta 3 et NieR Automata sur Nintendo Switch vont assurément relancer les finances de la société basée à Osaka, Babylon’s Fall et Sol Cresta sont deux échecs cuisants, aussi bien critique que commercial, qui ont de nouveau terni la réputation du studio japonais après l’annulation de Scalebound en partenariat avec Microsoft et la fin du contrat de codéveloppement pour Granblue Fantasy Relink avec Cygames.

Une présentation de Project GG est espérée en juin 2023

Ouvert à un rachat depuis plusieurs mois grâce ou à cause de la période de consolidation au sein de l’industrie vidéoludique, PlatinumGames peut compter sur l’apport financier non négligeable pour que Project GG puisse devenir un AAA ambitieux en autoédition. En développement depuis 2020, ce titre sera bien plus qu’un simple jeu d’action avec des super-héros et proposera une mécanique de gameplay inédite et innovante comme pour Bayonetta et The Wonderful 101. Selon les dires de Takao Yamane, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya, l’E3 2023 pourrait être le lieu idéal pour un reveal en bonne et due forme. Enfin, si des jeux plus ou moins gros sont à différents stades de leur production pour différents éditeurs, PlatinumGames prépare déjà une nouvelle licence, en plus de Project GG.