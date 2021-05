Planet Coaster x Ghostbusters : un contenu additionnel pour rendre hommage aux films avec un parc hanté

Frontier Developments annonce que Planet Coaster : Ghostbusters est l'ultime lettre d'amour pour la licence de Sony Pictures Entertainment.

Les fans de Ghostbusters vont retrouver les comédiens Dan Aykroyd et William Atherton dans un scénario inédit avec Planet Coaster, mais également de nombreux éléments tirés des films comme l’ECTO-1, Slimer, Stay Puft Marshmallow Man, le QG de Ghostbusters et le Spook Central pour décorer un parc d’attractions totalement hanté. Des sons iconiques afin d’avoir une ambiance sombre seront également proposés pour ressentir des frissons cinématographiques.

Choose the form of the Destructor! The manifestation of Gozer, aka the Stay Puft Marshmallow Man is here to keep your guests entertained! #PlanetCoaster #ConsoleEdition pic.twitter.com/KKfXbV9KxT — Planet Coaster (@PlanetCoaster) April 28, 2021

Avec un assortiment de nouveaux plans, une multitude de matériaux de construction, ainsi qu’un tout nouveau manège plat et un grand huit, il est possible de mettre en place le RollerGhoster, un grand huit pour enfants sur le thème de Slimer, et The Ghostbusters Experience, un manège interactif sur rails où les invités chassent des fantômes et marquent des points. Les joueurs peuvent même faire un tour eux-mêmes et tirer des Proton Packs pour abattre les esprits et spectres colorés à la première personne.

Un trailer pour Planet Coaster : Ghostbusters

“Il y a quelque chose d’étrange dans votre quartier Planet Coaster ! Affrontez d’affreux fantômes avec l’aide de l’équipe de Ghostbusters ! Sous la direction du Dr Raymond ‘Ray’ Stantz et de l’équipe Ghostbusters, libérez vos attractions des fantômes et redonnez du plaisir à vos parcs de loisirs.”

Planet Coaster : Ghostbusters est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Il est accompagné du pack Studios (90 nouveaux plans, des centaines de nouveaux éléments de décor et de construction, ainsi que trois nouveaux manèges) qui permet aux joueurs de chorégraphier des spectacles de cascades impressionnants, de concevoir des visites guidées passionnantes et de créer des attractions à sensations fortes qui placent les visiteurs au cœur de l’action.