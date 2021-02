Plague Inc : un contenu additionnel gratuit pour endiguer virtuellement la pandémie de coronavirus

Au lieu de créer un virus mortelle pour anéantir l'humanité, Plague Inc permet désormais de lutter contre une maladie mondiale.

Avec l’aide d’experts en santé du monde entier, comme les représentants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ou encore le Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), le studio britannique Ndemic Creations sensibilise les joueurs de Plague Inc à la propagation d’une épidémie et les diverses mesures pour lutter afin de s’en sortir via The Cure (ou Le Remède), un DLC disponible gratuitement dès maintenant sur la plateforme Steam “jusqu’à ce que le COVID-19 soit sous contrôle.”

Cette ambitieuse extension se veut extrêmement réaliste. Pour rechercher, fabriquer et distribuer un vaccin afin d’arrêter la maladie, il faudra envoyer des équipes de recherche dans le monde entier pour trouver le patient zéro, suivre la propagation de l’épidémie et soutenir les efforts locaux tout en mettant en œuvre des mesures telles que le suivi des contacts, le confinement et la fermeture des frontières pour limiter la propagation de l’épidémie. Inciter les gens à se laver les mains et préparer les hôpitaux à accueillir du monde sera aussi une phase importante pour réussir. Enfin, comme dans la vraie vie, il faudra penser au programme de chômage partiel et d’autres politiques pour obtenir le soutien et le consensus de la communauté.

Plague Inc : The Cure – Pourrez-vous sauvez le monde ?

“Sauvez le monde en arrêtant une pandémie mortelle par tous les moyens nécessaires. Renforcez les capacités de test, rendez les masques obligatoires, confinez les pays ou étudier des traitements expérimentaux dans la plus grande extension de Plague Inc à ce jour !”