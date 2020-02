Plague Inc : la simulation apocalyptique a été bannie de l’App Store par la Chine

Le Bureau de la commission centrale des affaires du cyberespace chinois estime que Plague Inc du studio Ndemic Creations comporte un contenu considéré comme

Alors que le terrifiant mélange entre jeu de simulation réaliste et hautement stratégique caracole au sommet des classements des applications iOS et Android depuis que le nouveau coronavirus terrorise le monde entier et pose problème à de nombreuses industries, Plague Inc n’est plus le bienvenu dans l’Empire du Milieu pour cause de contenu illégal. Une décision du gouvernement de Xi Jinping qui étonne fortement les développeurs anglais de Ndemic Creations : “Nous avons un immense respect pour nos joueurs chinois et nous sommes très déçus de savoir qu’ils ne peuvent plus accéder et jouer à Plague Inc. Nous ignorons si cette suppression est liée à l’épidémie de coronavirus à laquelle la Chine fait face actuellement. Cependant, la valeur éducative de Plague Inc a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et nous sommes actuellement en train de travailler avec des organisations majeures du domaine de la santé pour déterminer comment nous pouvons les soutenir au mieux pour contenir et contrôler le Covid-19.”

Pour mémoire, les ventes du simulateur d’épidémie se sont envolées ces derrières semaines (pic de 8.452 joueurs, top 20 des meilleures ventes mondiales de la boutique de Valve, top 3 des applications payantes les plus téléchargées), que cela soit en Chine, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays en Europe. Plague Inc permet aux joueurs de créer et faire évoluer un agent pathogène dans le but de détruire l’Humanité.