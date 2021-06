Pixieray veut créer une paire de lunettes avec mise au point automatique

La startup finlandaise Pixieray travaille sur des lunettes dont les verres seraient capables d'effectuer une mise au point automatique.

La santé est quelque chose de très éphémère finalement. Avec l’âge, les problèmes de santé se multiplient, fatalement, à de très rares exceptions près. Parmi les soucis les plus fréquents, on trouve les problèmes de vue. Passé un certain âge, porter des lunettes devient obligatoire. Fort heureusement, la technologie a fait d’énormes progrès sur le sujet.

La startup Pixieray rêve de lunettes avec mise au point automatique

En vieillissant, notre vue tend à se dégrader, c’est inévitable, à un rythme plus ou moins rapide selon les soins qu’on lui a apportés. C’est pour cette raison qu’il faut assez régulièrement faire changer ses lunettes de vue, si l’on doit en porter. Cela étant dit, une startup finlandaise du nom de Pixieray pense avoir trouvé la solution à ce problème grâce à sa paire de lunettes avec mise au point automatique.

Ceci grâce à une technologie encore très mystérieuse

Cela signifie que, de la même manière que les systèmes de nos appareils photo, ces lunettes seraient en mesure de faire automatiquement la mise au point sur les sujets que vous regardez. Par exemple, si vous portez une paire de lunettes correctrices vieilles de cinq ans, peu importe ce que vous regardez, le sujet ne sera jamais aussi net et précis que si vous portiez des lunettes dont les verres ont été faits à votre vue.

Cependant, ce ne sera pas un problème pour les lunettes de Pixieray dans la mesure où celles-ci pourront ajuster constamment le point focal et appliquer les corrections nécessaires pour que vous le voyez de manière parfaitement nette. L’idée est de vous aider à réduire le travail des yeux tout en offrant un grand confort. Le projet de Pixieray a attiré l’attention de nombreux investisseurs, notamment me Alexa Fund de Amazon.

Pixieray entretient encore jalousement le mystère quant aux technologies utilisées mais l’entreprise espère pouvoir commencer à livrer ses premières paires en 2023. Il va falloir patienter encore quelque temps avant de pouvoir les voir en action.