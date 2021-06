PixelOpus va collaborer avec Sony Pictures Animation pour une exclusivité PS5

Le prochain jeu du studio PixelOpus sera développé avec le moteur graphique Unreal Engine 5.

La petite équipe PixelOpus (Entwined, Concrete Genie) de Sony Interactive Entertainment recrute actuellement un Principal Graphics Programmer et un Senior Engine Programmer pour travailler sur une nouvelle licence exclusivement prévue pour la PS5. Les offres d’emploi mentionnent un partenariat avec Sony Pictures Animation (Cloudy with a Chance of Meatballs, Hotel Transylvania, The Smurfs, Goosebumps) ainsi que l’utilisation de l’Unreal Engine 5 dans le but d’aborder des opportunités d’innovation et de rendu passionnantes.

PixelOpus, la touche “indépendante” de Sony

Le directeur créatif Dominic Robilliard (The Gateway, Star Wars 1313, The Secret of Monkey Island : Special Edition) est aux commandes de PixelOpus depuis le début. Grâce à un programme de coopération avec l’Université Carnegie-Mellon située à Pittsburgh (Pennsylvanie), de jeunes diplômés peuvent rejoindre de manière assez récurrente l’équipe de développement qui est composée de plusieurs vétérans de l’industrie vidéoludique.