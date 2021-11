Pixel 6 : Google corrige le bug qui fait appeler des contacts de manière aléatoire

Google corrige un bug très gênant sur ses Pixel 6. Le smartphone n'appellera plus vos contacts de manière aléatoire.

Vous le savez peut-être si vous avez l’habitude d’acheter des produits électroniques neufs et plus particulièrement dès leur sortie : ces appareils, si évolués et perfectionnés puissent-ils être, sont rarement dépourvus de bugs. Les exemples ne manquent pas, et ce, dans tous les secteurs. Le monde des smartphones est évidemment touché. Et le Google Pixel 6 a son lot de défauts de jeunesse.

Google corrige un bug très gênant sur ses Pixel 6

Aussi impressionnant que soit le Google Pixel 6 en ce qui concerne toute la partie photo, la firme de Mountain View travaille actuellement à corriger un certain nombre de bugs pour le moins dérangeants au quotidien. Des bugs qui ont échappé aux nombreux tests pourtant réalisés en amont de la production et qui sont apparus une fois entre les mains de dizaines de milliers d’utilisateurs. Parmi ceux-ci, un bug en particulier, pour le moins fâcheux et étonnant : le smartphone appelle des contacts de manière aléatoire.

Google vient de corriger l’un des bugs les plus gênants de son Pixel 6. Gênant en tous les cas pour les personnes de votre répertoire de contacts. Comme Android Police le rapporte, le géant américain vient de publier un patch pour une faille dans l’application Google qui venait appeler des gens de votre liste de contacts de manière aléatoire. Un bug vraiment casse-pied, a fortiori si le système se mettait à appeler des contacts au beau milieu de la nuit.

Le smartphone n’appellera plus vos contacts de manière aléatoire

Le problème semblait venir de la détection des mots clef de Google Assistant. Vous pouvez nettoyer le cache et les paramètres de l’application Google pour résoudre le problème de manière temporaire, mais la seule solution vraiment efficace jusqu’à présent était de désactiver totalement la reconnaissance des mots clef.

Ce n’est malheureusement pas le seul problème existant sur les Pixel 6. De nombreux possesseurs de ce récent flagship se plaignent d’un écran qui clignote, d’une détection très lente des empreintes digitales et autres soucis. Cependant, il est logique qu’un bug comme celui-ci soit passé en tête des priorités en interne. Une bonne chose donc que ce soit aujourd’hui corrigé.