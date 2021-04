Pitch Clash, le nouveau jeu de football de Konami avec des cartes

Pensé pour les mobiles sous iOS et Android, tout en étant basé sur le moteur graphique des opus PES Mobile, Pitch Clash invite les joueurs à prendre des décisions tactiques rapides pour venir à bout de nombreuses équipes adverses grace à un gameplay accessible à tous (contrôles simples, mécaniques faciles à apprendre) et une configuration rapide des matchs pour un divertissement non-stop. Cette nouvelle licence de Konami dispose des droits de ligues populaires ainsi que de grands clubs européens et sud-américains comme le FC Barcelone, Manchester United, la Juventus, le Bayern Munich ou encore Boca Juniors.

A new mode 🏆Division Mode🏆 is available from today! To celebrate the launch, we're giving away 🎁1,000 Fame Tokens.

Spend them in the Market to get Player Cards and add them to your squad.#android #pitchclashbeta

— Pitch Clash BETA (@pitchclash) April 8, 2021