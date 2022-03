Pistol : une série biopic sur le groupe de punk rock britannique

Danny Boyle va retracer l'histoire des Sex Pistols sur le petit écran.

La tempête furieuse et déchaînée au centre de cette révolution, ce sont les Sex Pistols – et au centre de cette série, le membre fondateur et guitariste des Sex Pistols, Steve Jones. Le voyage hilarant, émotionnel et parfois déchirant de Jones nous guide à travers le récit kaléidoscopique de trois des années les plus épiques, les plus chaotiques et les plus mucosées de l’histoire de la musique. Basé sur les mémoires de Jones, Lonely Boy : Tales from a Sex Pistol, c’est l’histoire d’un groupe de gamins de la classe ouvrière, bruyants, sans avenir, qui ont secoué l’Establishment corrompu et ennuyeux jusqu’au bout, menacé de faire tomber le gouvernement et changé la musique et la culture pour toujours.

Never mind the bollocks, here's the premiere date. FX's Pistol, a new limited series from Executive Producer and Academy Award®-winner Danny Boyle and based on a memoir from Sex Pistols guitarist Steve Jones, premieres May 31 only on @Hulu. pic.twitter.com/UahmXtWJP3 — FX Networks (@FXNetworks) March 29, 2022

Les Sex Pistols à l’honneur dans Pistol

Pistol met en vedette Toby Wallace dans le rôle de Steve Jones, Anson Boon dans celui de John Lydon, Christian Lees dans celui de Glen Matlock, Louis Partridge dans celui de Sid Vicious, Jacob Slater dans celui de Paul Cook, Sydney Chandler dans celui de Chrissie Hynde, Talulah Riley dans celui de Vivienne Westwood, Maisie Williams dans celui de l’icône punk Jordan, Emma Appleton dans celui de Nancy Spungen et Thomas Brodie-Sangster dans celui de Malcolm McLaren. Créée et écrite par Craig Pearce, tout en étant produite par Boyle, Pearce, Tracey Seaward, Steve Jones, Gail Lyon, Anita Camarata, Paul Lee et Hope Hartman, la série télévisée sera diffusée le 31 mai prochain en exclusivité sur Hulu aux États-Unis et sur Disney+ au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.