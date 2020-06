Pirates des Caraïbes : un nouveau film avec Margot Robbie

La comédienne Margot Robbie sera la star du prochain film Pirates des Caraïbes.

Margot Robbie enchaîne les rôles phares dans de grosses productions cinématographiques depuis maintenant quelques années. Après The Wolf of Wall Street (Naomi Belfort), The Big Short, Once Upon a Time… in Hollywood (Sharon Tate) ou encore Suicide Squad et Birds of Prey (Harley Quinn), l’actrice australienne a été sélectionnée pour avoir un rôle majeur dans un film basé sur la licence Pirates des Caraïbes. Il faut s’attendre à une aventure féminine avec une nouvelle histoire, toujours inspirée de l’attraction de Disneyland, et de nouveaux personnages (pas un spin-off, pas une suite, aucun lien avec le reboot). Christina Hodson, scénariste de Bumblebee et Batgirl, sera impliquée dans le projet, tout comme Jerry Bruckheimer qui sera à la production. Pour l’anecdote, en plus de collaborer sur Birds of Prey, Robbie et Hodson ont ensemble lancé en 2019 le programme Lucky Exports Pitch, une nouvelle initiative visant à recruter plus d’écrivains féminins pour écrire des films de nombreux studios centrés sur l’action.

Pirates des Caraïbes, le reboot n’est pas menacé

Pirates des Caraïbes est l’une des franchises cinématographiques les plus lucratives de tous les temps, avec un chiffre d’affaires de plus de 4,5 milliards de dollars pour cinq longs métrages. Néanmoins, le dernier film a fortement déçu et a s’est même vu être le deuxième plus faible box-office de la série… Pour relancer la licence, Disney a engagé en octobre dernier les scénaristes Ted Elliott et Craig Mazin, créateur de Tchernobyl et en charge de la série télévisée The Last of Us de HBO et Sony avec Neil Druckmann, pour produire un reboot. Un projet complexe que devait déjà diriger Rhett Reese et Paul Wernick, mais ces derniers s’étaient finalement désengagés. Si le reboot avance petit à petit, on ne sait pas encore si Jack Sparrow reviendra en tant que personnage et surtout si Johnny Depp reviendra en tant qu’acteur. Enfin, comme le long-métrage avec Margot Robbie, Jerry Bruckheimer devrait de nouveau être à la barre en tant que producteur.