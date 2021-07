Pinterest introduit des fonctionnalités de monétisation

Pinterest se dote de fonctionnalités de monétisation pour les utilisateurs, voilà qui devrait intéresser les créateurs de contenu.

Les plates-formes sociales sont nombreuses. Parmi les plus anciennes et les plus populaires, on pourrait citer Pinterest. Aujourd’hui, le service a décidé d’introduire des fonctionnalités de monétisation pour ses utilisateurs. Présentation.

Si vous cherchez un endroit pour trouver l’inspiration et des idées en général, Pinterest est la plate-forme sur laquelle se rendre. Le service permet de trouver des idées très facilement, qu’il s’agisse de déco d’intérieur, de cuisine, de mode ou autre. On trouve de tout sur Pinterest. Malheureusement, gagner de l’argent via la plate-forme Pinterest n’est pas des plus simples. Ou tout du moins, ce ne fut pas simple jusqu’à aujourd’hui. En effet, l’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de fonctionnalités de monétisation à destination des utilisateurs.

Selon le communiqué de Pinterest, celles-ci prendront une forme bien connue sur ce genre de plates-formes. Il s’agira de pouvoir taguer des Idea Pins avec des Product Pins. Selon l’entreprise, “nous avons découvert que les Pinners sont 89 % plus susceptibles de montrer une intention d’achat sur des produits tagués dans les Idea Pins qu’avec les seuls Product Pins.” Pinterest introduira par ailleurs des labels de partenariat payants à ses Idea Pins, ce qui permettra aux créateurs d’afficher clairement leurs opérations marketing tout en donnant aux marques davantage de visibilité.

Avant cela, les créateurs sur Pinterest pouvaient tout de même gagner de l’argent mais c’était un processus totalement manuel. Les créateurs devaient par exemple intégrer un lien vers leur blog en espérant que les visiteurs génèrent des revenus Adsense. Ou alors il fallait prendre contact avec marques ou entreprises pour des opérations de partenariat.

A contrario, d’autres plates-formes comme YouTube disposent depuis longtemps de diverses fonctionnalités de monétisation et les utilisateurs n’ont qu’à publier des vidéos pour en profiter. Dans tous les cas, si vous êtes un utilisateur régulier ou un créateur de contenu sur Pinterest, ces nouvelles fonctionnalités pourraient vous intéresser.