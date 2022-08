Pinocchio : Guillermo del Toro dévoile sa vision de la marionnette

Le Pinocchio de Guillermo del Toro sera une épopée musicale et fantastique en stop-motion.

Produit par Guillermo del Toro, Lisa Henson de la Jim Henson Company, Alex Bulkley et Corey Campodonico de ShadowMachine, ainsi que Gary Ungar d’Exile Entertainment et coproduit par Blanca Lista de la Jim Henson Company et Gris Grimly avec Jason Lust comme producteur exécutif, Pinocchio revisite le conte de Carlo Collodi sur une marionnette qui, comme par magie, prend vie pour apaiser le cœur d’un sculpteur sur bois du nom de Geppetto. Les autres collaborateurs du projet sont notamment la superviseuse de production Melanie Coombs, le directeur de la photographie Frank Passingham, les concepteurs de coproduction Guy Davis et Curt Enderle, le superviseur de l’animation Brian Hansen, la superviseuse des marionnettes Georgina Hayns et le monteur de l’animation Ken Schretzmann.

Un teaser pour Pinocchio

Pinocchio sortira au cinéma en novembre prochain puis un mois après sur Netflix. Le casting vocal comprend Ewan McGregor dans le rôle de Cricket, David Bradley dans celui de Geppetto et Gregory Mann dans celui de Pinocchio. Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz et Tilda Swinton sont également à l’affiche.