Ping Awards 2020 : les nominés de la septième cérémonie

Capital Games et l'AFJV (Agence française pour le jeu vidéo) dévoilent les meilleures créations vidéoludiques françaises de l'année 2019 nommées à la septième cérémonie des Ping Awards.

La cérémonie Ping Awards va une nouvelle fois présenter aux professionnels, à la presse et au grand public la qualité et la créativité de la production vidéoludique en France : “Elle récompensera les meilleurs jeux vidéo réalisés en France. Des œuvres qui ont marqué les joueuses, les joueurs, la presse et les professionel-le-s. Les Ping Awards, c’est un jury composé de professionnels du jeu vidéo qui testent tous les jeux nommés, et choisissent d’attribuer près de 12 récompenses aux lauréats“. Cette septième cérémonie aura lieu le jeudi 26 mars prochain à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.

7e cérémonie des Ping Awards. Les nommés sont … La cérémonie se déroulera en soirée le jeudi 26 mars à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris (accès gratuit sur invitation)https://t.co/AHnS7Vwjmr via @afjv_twit @ping_awards — AFJV (@afjv_twit) March 3, 2020

Les jeux vidéo 2019 nommés aux Ping Awards 2020

Ping Award du meilleur jeu PC

A Plague Tale : Innocence

WRC 8

Steel Division 2

Greedfall

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Ping Award du meilleur jeu console

A Plague Tale : Innocence

Unrully Heroes

Astérix & Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal

Greedfall

Let’s Sing 2020

Ping Award du meilleur jeu mobile

Tokotoko

Million Lords

Dead Cells

Frag Pro Shooter

Detective Jack : Mystic Case

Ping Award du meilleur jeu indépendant

Tokotoko

Sigma Theory : Global Cold War

Onirism

Un Pas Fragile

Skybolt Zack

Fallback

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Heave Ho

Super Chicken Catchers

PCI Agent : Enquêtes Criminelles

Ping Award des meilleurs graphismes

Fallback

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

WRC 8

A Plague Tale: Innocence

Greedfall

Ping Award du meilleur scénario

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

A Plague Tale: Innocence

Greedfall

Lie in my Heart

Sigma Theory : Global Cold War

Ping Award de la meilleure bande-son

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

A Plague Tale: Innocence

Greedfall

Onirism

Skybolt Zack

Ping Award du meilleur jeu étudiant