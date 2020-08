Pine64 PinePhone, un nouveau smartphone qui fait tout pour la sécurité des données

Nos smartphones sont aujourd'hui de vraies extensions de nos vies. Ils contiennent la majorité de notre vie numérique. Et de fait, quantité de données très sensibles. Les protéger est très important...

Nos smartphones disposent aujourd’hui d’un certain nombre de fonctionnalités visant à protéger votre vie privée mais dans la mesure où celles-ci sont, la plupart du temps, logicielles, il est difficile de jauger de leur efficacité, de croire que le logiciel fait bien ce qui est annoncé. Celles et ceux qui accordent énormément d’importance à ce genre de chose seront peut-être intéressé(e)s de découvrir le PinePhone créé par Pine64.

PinePhone, un smartphone qui veut du bien à vos données personnelles

Le PinePhone dispose de boutons physiques très particuliers. Des boutons qui permettent de désactiver physiquement certains aspects du téléphone. Parmi ceux-ci, le modem, le WiFi, le Bluetooth, le microphone, les caméras et même les micros. Ces boutons viennent littéralement ouvrir les connexions avec ces composants. Autrement dit, lorsque vous activez le bouton pour désactiver les caméras, vous êtes certain que les caméras ne fonctionnent plus.

avec des boutons pour désactiver physiquement certains composants

Cela étant dit, il faut préciser que ce PinePhone n’est pas un smartphone Android. L’appareil tourne sous une distribution Linux. Il faudra donc vous passer d’un certain nombre de fonctionnalités désormais très classiques, voire indispensables. Cependant, si vous privilégiez par-dessus tout votre vie privée, le jeu peut en valoir la chandelle.

Ce PinePhone de Pine64 pourrait aussi tout à fait servir de smartphone secondaire que vous utiliseriez dans les endroits à risque, lorsque vous n’avez vraiment aucune envie que la moindre donnée personnelle ne puisse se retrouver dans la nature. Cette solution peut sembler extrême mais le fabricant vend des appareils de ce genre depuis 2015, signe qu’il y a effectivement un marché. Si vous êtes intéressé(e), direction le site officiel. Comptez 149,99$ ou 199,99$ selon la version.