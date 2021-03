Pikmin : un jeu mobile en réalité augmentée est en développement chez Niantic

Longtemps refusé par les pontes de Nintendo, le marché du mobile intéresse désormais grandement l’éditeur japonais qui n’a pas hésité à conclure des partenariats avec DeNa, LINE et Cygames pour produire Miitomo (2016), Super Mario Run (2016), Fire Emblem Heroes (2017), Animal Crossing : Pocket Camp (2017), Dragalia Lost (2018), Dr. Mario World (2019) et Mario Kart Tour (2019). La prochaine application mobile de la firme de Kyoto sera basée sur la franchise Pikmin, profitera des technologies de réalité virtuelle de Niantic et proposera des activités de gameplay conçues pour encourager la marche et rendre l’activité plus agréable.

We're overjoyed to make new memories with our partners at @Nintendo and YOU! 🌱 Imagine exploring the world through the wonder of AR and alongside all of your pals – including your new #Pikmin friends! Learn more about our partnership here: https://t.co/TiQ10S8kMR pic.twitter.com/YUpp4P33NA

— Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 23, 2021