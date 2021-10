Pikmin Bloom : les minuscules créatures végétales de Nintendo arrivent sur les smartphones

Avec Pikmin Bloom sur iOS et Android, les joueurs du monde entier vont pouvoir rendre leurs promenades quotidiennes plus mémorables et plus amusantes que jamais.

Annoncée plus tôt dans l’année comme un jeu mobile conçu pour rendre la marche plus amusante, la collaboration entre Nintendo et Niantic s’appelle officiellement Pikmin Bloom : “Faites grandir vos Pikmin, faites fleurir les fleurs et gardez une trace de vos précieux souvenirs, tout cela par le simple fait de marcher. Que vous fassiez une petite promenade au coin de la rue ou que vous vous rendiez au travail, aujourd’hui est le tout premier jour du reste de vos aventures Pikmin ! Rassemblez votre équipe et embarquez pour un voyage de redécouverte où chaque pas compte.”

L’application Pikmin Bloom permet de voir et interagir avec de minuscules créatures végétales qui existent tout autour de nous, mais qui ne peuvent être vues à l’œil nu. Les Pikmin poussent à partir de jeunes plantes, et ceux cultivés par les joueurs les suivront partout. Ils aiment le nectar extrait des fruits et, lorsqu’ils sont nourris, font pousser des fleurs sur leur tête. Il y a de nombreux types de Pikmin différents à rencontrer et avec lesquels interagir lors de promenades quotidiennes.

Un trailer pour Pikmin Bloom

Si Pikmin Bloom est pour le moment disponible sur l’App Store et le Google Play Store en Australie et à Singapour, le free-to-play développé conjointement par Niantic et Nintendo sera prochainement accessible dans d’autres pays et régions.