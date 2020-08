Pikmin 3 Deluxe : une version améliorée sur Switch avec des nouveautés

Le troisième opus de la licence Pikmin va revenir fin octobre prochain dans une édition deluxe pour la console hybride de Nintendo.

Comme avec Paper Mario : The Origami King, Nintendo dévoile par surprise Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch. Une annonce plutôt surprenante dans la mesure où les fans attendent surtout le quatrième épisode qui est toujours en développement alors qu’il devait être en phase finale depuis au moins quatre ans. Prévu pour le 30 octobre prochain, ce portage du jeu sur Nintendo Wii U propose du nouveau contenu, des options de jeu coopératives ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités facilitant l’adaptation des nouveaux joueurs de la franchise : “Il dispose d’un ensemble complet d’ajouts et d’améliorations, notamment la possibilité de jouer à l’intégralité du mode Histoire en coopération avec un ami, de nouvelles missions secondaires également jouables en coopération, ainsi que tous les niveaux téléchargeables du mode Mission issus du jeu original. Grâce à de nouvelles options de difficulté, un système de verrouillage de la visée, des astuces en option et la possibilité de jouer à un rythme plus tranquille, il sera plus que jamais facile de s’immerger dans le fun de Pikmin pour profiter de paysages magnifiques et découvrir tout ce que ce monde merveilleux a à vous offrir. Cette édition deluxe marque aussi le retour de fonctionnalités amusantes du jeu original, comme l’appareil photo, qui permet aux joueurs de prendre des photos des superbes environnements et des créatures étranges depuis la perspective d’un être minuscule.”

The Piklopedia has been newly added to #Pikmin 3 Deluxe! This valuable resource contains information on creatures you encounter during your adventures. In addition, you can collect in-game badges by meeting certain conditions! pic.twitter.com/oHD76Rjkxj — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 5, 2020

La bande-annonce de lancement de Pikmin 3 Deluxe

Nintendo dévoile un synopsis pour Pikmin 3 Deluxe afin de rafraîchir la mémoire à certains joueurs et présenter l’intérêt de la licence aux nouveaux venus : “Ce n’est pas une aventure comme les autres avec Olimar et ses compagnons. Vous commandez une équipe de trois explorateurs et une armée d’adorables Pikmin dans une quête pour la survie bourrée de casse-têtes à résoudre et de créatures à affronter. Suite à un atterrissage forcé, vous devrez explorer une grande diversité d’environnements luxuriants tels que la Toundra Perdue, la Rivière du Destin et le Verger de l’Espoir, regorgeant tous de formes de vie aussi belles que fascinantes. Grâce aux nouveaux types de Pikmin à découvrir et à diriger, vous disposerez d’une équipe redoutable pour surmonter les obstacles que vous rencontrerez. Les différentes couleurs de Pikmin vous offrent tout un éventail de capacités pour mener à bien vos missions. Par exemple, les Pikmin bleus peuvent respirer sous l’eau, vous permettant ainsi de ramasser des objets que les autres Pikmin ne peuvent pas atteindre. Les Pikmin ailés, reconnaissables à leur couleur rose et à leurs petites ailes, peuvent franchir des obstacles tels que les étendues d’eau et les trous. Les choix stratégiques, comme la sélection des Pikmin que vous affectez à une tâche, la délégation des projets et les changements de capitaine, peuvent vous assurer la victoire.”