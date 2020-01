Pico dévoile son casque de VR Neo 2 Eye, avec suivi des mouvements oculaires

Bien que déjà relativement impressionnante, la réalité virtuelle n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il y a encore beaucoup à améliorer pour proposer une immersion toujours plus réaliste. Les casques s'améliorent de génération en génération, la preuve avec Pico.

La réalité virtuelle vise à offrir une expérience immersive, de jeu ou autre, mais il lui manque encore un certain nombre de fonctionnalités clef pour que l’utilisateur ait vraiment l’impression d’avoir plongé dans un monde virtuel. Pico essaie de s’en approcher un peu plus avec la dernière version en date de son casque, le Pico Neo 2 Eye. Il s’agit d’un casque de VR autonome qui intègre notamment la technologie de suivi des mouvements oculaires de Tobii.

Pico dévoile ses casques Neo 2 et Neo 2 Eye

Cela étant dit, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond et/ou à économiser, sachez que Pico précise d’emblée que son Neo 2 Eye a été conçu pour les professionnels. En effet, selon Henry Zou, PDG de Pico Interactive, “le Neo 2 Eye est un casque de réalité virtuelle pour les entreprises, offrant une excellente qualité visuelle, un très bon support et un design sophistiqué.” Et d’ajouter, comme pour enfoncer le clou auprès du grand public : “L’ajout du suivi des mouvements oculaires de Tobii permet d’obtenir une interface plus intuitive et de meilleures performances graphiques. De plus, cette technologie permet de tirer parti d’informations additionnelles de la part de l’utilisateur pour ajouter davantage de valeur à certains cas pratiques, comme dans le cas de la formation ou de l’éducation.”

Le second embarque la technologie de suivi des mouvements oculaires Tobii

Techniquement parlant, nous n’avons que peu de détails concernant ce Neo 2 Eye si ce n’est qu’il sera propulsé par la plate-forme Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR. Outre le Neo 2 Eye, une version standard est aussi prévue, baptisée simplement Neo 2. La principale différence, vous pouvez vous en douter, étant la disparition de la technologie de suivi des mouvements oculaires. Les deux modèles, Neo 2 et Neo 2 Eye devraient être commercialisés dans les mois à venir aux tarifs respectifs de 699 et 899$. Cela reste cher, très cher, mais voilà qui devrait assurément pousser à l’intégration de cette technologie dans les casques des concurrents.