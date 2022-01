Philips dévoile de nouveaux éclairages d’extérieur connectés

Philips Hue dévoile de nouveaux luminaires connectés pour l'extérieur : Inara, Lucca, Resonate et Calla, pour une maison éclairée et design.

La gamme de luminaires connectés Philips Hue est déjà très fournie. Cela n’empêche pas la marque de l’étoffer au fil du temps, ajoutant des références pour couvrir toujours davantage de besoins et plaire à tous les goûts et toutes les bourses. Aujourd’hui, Philips annonce de nouvelles références non pas pour éclairer votre intérieur, mais pour l’extérieur. Présentation.

Philips Hue dévoile de nouveaux luminaires connectés pour l’extérieur

La gamme d’éclairage Philips Hue est plutôt connue pour ses luminaires d’intérieur. On pense notamment aux ampoules connectées, aux bandeaux LED, etc. Cela étant dit, si vous cherchez des solutions connectées pour l’extérieur de votre maison et que vous aimez l’écosystème Hue, alors vous avez de la chance. L’entreprise vient d’annoncer plusieurs nouvelles références d’éclairage Hue connecté pour l’extérieur.

L’un des nouveaux produits annoncés aujourd’hui est le Philips Hue Inara. Il s’agit d’une applique murale pensée et conçue pour ressembler à un éclairage d’extérieur au design vintage, avec une ampoule façon ampoule à filament. Il y a aussi Lucca, qui offre un design un peu plus contemporain et propose de la même manière un éclairage blanc ou coloré.

Inara, Lucca, Resonate et Calla, pour une maison éclairée et design

Philips officialise par ailleurs l’arrivée dans son catalogue du Resonate, qui vient créer des effets lumineux vers le haut et vers le bas, parfait pour une entrée, un chemin ou pour mettre en évidence du mobilier ou des plantes d’extérieur. L’effet lumineux réalisé vient créer un triangle pour le moins précis et bien défini. Vraiment réussi si l’on en juge par les images officielles.

Enfin, Philips annonce Calla. Il s’agit de petits luminaires connectés intelligents qui trouveront leur place sur le chemin menant à votre maison et avec leur hauteur de 25 cm, ils sont suffisamment petits pour être dissimulés derrière ou entre des plantes et buissons pour créer une ambiance très réussie en se faisant très discret.

Et dans la mesure où ce sont des luminaires Philips Hue, toutes ces nouvelles références peuvent être contrôlées par l’application Hue et fonctionnent aussi avec les capteurs de mouvement de la marque. Ces produits sont tous d’ores-et-déjà disponibles, sur le site de Philips Hue, à des tarifs divers.