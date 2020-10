Phil Spencer pas vraiment partant pour proposer des jeux Microsoft sur la Nintendo Switch

Si Nintendo a su fédérer de nombreuses licences dans des licences comme Super Smash Bros., la chose est aujourd'hui très délicate. Phil Spencer, de Microsoft, s'est d'ailleurs déclaré très peu enthousiaste à l'idée de proposer des jeux Microsoft sur la Switch.

Les fabricants de consoles de jeux vidéo aiment les exclusivités, cela leur permet d’attirer les joueurs sur leur plate-forme que ce soit en termes de logiciels et de hardware. Mais de temps à autre, nous avons droit à quelques collaborations très sympathiques. On pourrait prendre par exemple Le jeu Nintendo Super Smash Bros. Ultimate, où les joueurs peuvent contrôler les personnages Banjo & Kazooie de Microsoft. Avant que ceux-ci soient rejoints par les personnages de Minecraft, une licence appartenant là aussi à la firme de Redmond.

Phil Spencer ne pense pas que proposer des titres Microsoft ou Xbox sur Switch au cas par cas soit viable

Ensuite, il y a eu les titres exclusifs à la Xbox comme Cuphead et Ori and the Will of the Wisps qui ont fait leur apparition sur la Switch. Mais malheureusement, il semblerait qu’il ne faille pas en attendre davantage à l’avenir. Les joueurs ne devraient en tous les cas pas y placer de grands espoirs. Il devrait être très étonnant de voir de nouveaux titres Microsoft ou Xbox arriver sur la console de Nintendo.

En effet, selon les propres mots de Phil Spencer, grand manitou console chez Microsoft, interrogé par Kotaku, l’homme considère aujourd’hui que penser à des jeux pour la Switch au cas par cas n’est pas viable. Il déclarait notamment : “Pour vraiment supporter ce genre de choses, nous préfèrerions voir l’écosystème Xbox complet implémenté quelque part. Et cela signifie probablement des choses comme le Live, le Game Pass et autre.”

Les relations entre les deux géants restent cependant très bonnes

Cela étant dit, ceci ne signifie pas que les relations sont tendues entre Microsoft et Nintendo. En vérité, ce serait même le contraire. Toujours selon les déclarations de Phil Spencer, “nous avons de très bonnes relations avec Nintendo et je pense que nous voyons notre travail d’une manière assez similaire, notamment dans l’approche pour faire grandir le marché. Et cela simplifie tout, tout simplement. Toutes les conversations que nous avons pu avoir avec eux ont toujours été très faciles.”

Cela ne signifie pas non plus que Microsoft ferme définitivement la porte à l’arrivée de futurs jeux sur la Switch. Disons simplement que les joueurs Nintendo ne devraient pas en attendre à l’heure actuelle. Et si d’aventure il devait y en avoir, ce serait une vraie bonne surprise.