Phil Schiller n’est plus à la tête du marketing chez Apple

Phil Schiller est l'un des personnages incontournables de Apple depuis de nombreuses années. Il est le grand manitou du marketing. Aujourd'hui, après 33 ans dans l'entreprise, il annonce un grand changement.

Phil Schiller a un nouveau travail. L’homme est désormais un “simple” Apple Fellow, agissant en tant que conseiller de très haut niveau après 33 ans au sein de la firme de Cupertino, notamment en tant que directeur du marketing hardware et produit. Phil Schiller reste en charge de l’App Store et des événements Apple et rend des comptes directement à Tim Cook.

Phil Schiller se met en retrait chez Apple

C’est Greg Joswiak, un autre ancien de Apple, plus de 20 ans d’ancienneté, qui endosse le rôle de vice-président du marketing international. En juin dernier, Phil Schiller avait orchestré la WWDC dans une version totalement virtuelle, pandémie de Covid-19 oblige, et tout s’était déroulé sans le moindre accroc. Il est l’une des figures les plus emblématiques d’Apple depuis la disparition de Steve Jobs.

“J’ai commencé chez Apple quand j’avais 27 ans. Cette année, j’en ai eu 60 et il est temps de procéder à certains changements prévus de longue date dans ma vie”, déclarait Phil Schiller dans un communiqué de presse. “Je vais continuer de travailler ici tant qu’ils veulent de moi, jusqu’au bout, mais je veux aussi pouvoir avoir du temps pour ma famille, mes amis et quelques projets personnels qui me tiennent à cœur.”

C’est Greg Joswiak qui reprend son rôle de chef du marketing

Greg Joswiak reprend donc le rôle de Phil Schiller alors que la situation est très délicate vis-à-vis de l’App Store. Tim Cook a récemment témoigné devant le Congrès dans un dossier d’antitrust face à l’envergue et aux opérations des quatre géants américains que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Il a notamment dû justifier le modèle économique de partage des revenus de l’App Store et un potentiel monopole sur la plate-forme iOS. Les développeurs ont donné de la voix ces derniers temps à propos d’un certain nombre de problèmes de transparence et d’équité dans l’App Store. Le moment est venu de repenser tout ce système.