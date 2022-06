PGW Restart va remettre Paris à l’heure du jeu vidéo

La Paris Games Week 2022 devient officiellement la PGW Restart, une édition inédite et spéciale sous le signe des retrouvailles après trois ans d'absence.

Du 2 au 6 novembre prochain, le parc des expositions de la porte de Versailles (Paris Expo) va de nouveau ouvrir ses portes pour accueillir la PGW Restart. Sur pas moins de 48.000 m2, les joueurs de la capitale, mais également du monde entier, pourront partir à la rencontre de nombreux constructeurs, éditeurs, studios et communautés à travers diverses activités, présentations et autres démonstrations. En plus de proposer quelques surprises et expériences étonnantes, l’édition 2022 de la Paris Games Week mettre également en avant plusieurs compétitions eSport ainsi qu’un espace PGW Junior.

Vous êtes impatient de (re)vivre l’expérience de la #PGW ? 😍🕹

Ça tombe bien, la billetterie 2022 est officiellement ouverte ! 🎉

Billets uniquement en prévente et exclusivement sur notre site ➡ https://t.co/fUwvaFJRcB pic.twitter.com/h5SK2V4FFt — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) June 15, 2022

“Le jeu vidéo français retrouve sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et joueurs si engagées, cet événement de référence qu’elles ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué“, déclare Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL).