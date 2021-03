PGA Tour 2K : Tiger Woods signe un partenariat exclusif de longue durée

2K annonce une collaboration inédite avec Tiger Woods, l'une des figures les plus emblématiques et les plus célèbres de l'histoire du golf.

Le partenariat de Tiger Woods avec 2K comprend les droits pour que son nom et son image apparaissent exclusivement dans la franchise PGA Tour 2K, ainsi que dans tout autre jeu de golf publié par 2K pendant la durée du partenariat. Woods aura un rôle actif en tant que directeur exécutif et consultant auprès de la licence PGA Tour 2K, tandis que 2K s’associera également à la TGR Foundation de Woods, qui propose des programmes d’enseignement STEM (une approche interdisciplinaire qui renforce la pensée critique et les pratiques d’exploration couramment utilisées dans les classes de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques) primés et des programmes d’accès à l’université afin d’offrir aux étudiants défavorisés les outils nécessaires pour réussir à l’école et au-delà.

“Dans le monde du golf, il n’y a pas de plus grande icône que Tiger Woods. Comme le reste du monde, nous avons été attristés d’apprendre son récent accident, et nous lui souhaitons un rétablissement complet et sans heurts“, a déclaré David Ismailer, président de 2K Games. “Nous étions impatients d’annoncer notre partenariat avec Tiger, dont la carrière légendaire a transcendé le sport. Nous sommes ravis de le voir rejoindre notre série PGA Tour 2K en tant que directeur exécutif.”

2K rachète HB Studios pour gérer la licence PGA Tour 2K

En plus du deal avec Tiger Woods, l’éditeur américain 2K a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir HB Studios Multimedia, développeur de PGA Tour 2K21 (disponible depuis août dernier), acclamé par la critique et couronné d’un impressionnant succès commercial, ainsi que de la franchise The Golf Club. L’acquisition devrait être conclue au cours du premier trimestre civil de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les conditions financières des deux transactions n’ont pas été divulguées pour le moment.

“L’amour et la connaissance du golf de l’équipe sont immédiatement évidents dans nos jeux. Nous sommes ravis de faire officiellement partie de la famille 2K et de poursuivre le développement de la franchise PGA Tour 2K“, a déclaré James Seaboyer, président et responsable de HB Studios. “Notre travail avec 2K sur PGA Tour 2K21 a porté nos capacités et nos aspirations au niveau supérieur, et nous sommes impatients de montrer au monde ce que nous prévoyons pour l’avenir.“