PGA lance une nouvelle application de réalité augmentée pour les enfants

La PGA lance une app en réalité augmentée pour les jeunes golfeurs en herbe. Safari Par-Tee pourrait lancer des vocations.

Les jeunes golfeurs en herbe peuvent désormais transformer leur environnement proche et familier en green numérique. Tout ceci grâce à la même technologie que celle que l’on retrouve dans le jeu culte de Niantic, Pokémon Go. En effet, la PGA Jr. League vient de dévoiler Safari Par-Tee, une toute nouvelle plate-forme de jeu de golf mobile en réalité augmentée disponible sur iOS et Android.

Trigger, le développeur de l’application qui nous intéresse aujourd’hui, l’a conçue avec le kit Lightship de Niantic pour les applications de réalité augmentée. Les joueurs peuvent donc utiliser leur smartphone pour scanner leur environnement proche et profiter d’un parcours de golf interactif à l’endroit même où ils se trouvent.

Si Safari Par-Tee vise les jeunes golfeurs – avec de jolis avatars animaux -, ses capacités de réalité augmentée rendent l’application intéressante pour les plus âgés, les parents par exemple. Le jeu offre un certain nombre de possibilités en multijoueur, permettant aux joueurs d’affronter d’autres joueurs en local en temps réel ou de se connecter pour jour avec d’autres via Wi-Fi.

Le jeu permet aussi aux joueurs d’organiser des concours avec différentes étapes et différents clubs. Pour les joueurs qui débutent dans le golf, le jeu présente aussi les règles principales ainsi que les styles de jeu. Le jeu en lui-même propose trois terrains différents, chacun avec ses propres obstacles objectifs.

Le jeu vidéo de golf est déjà bien fourni pour les adultes. On pense notamment à PGA TOUR 2K21, Tiger Woods PGA Tour et EA Sports PGA Tour, qui a récemment été reporté. Introduire une option pour les enfants est une initiative très intéressante, à bien des égards.

Safari Par-Tee est disponibles dès à présent au téléchargement, que ce soit sur l’Apple App Store ou sur le Google Play Store.