YouTube compte de nombreuses superstars. Parmi celles-ci, on pourrait citer le très controversé PewDiePie. Aujourd'hui, le jeune homme annonce avoir pris sa décision. Il fera une grande pause durant l'année 2020. Pourquoi ? Comment ? Il nous explique sa décision.

La star de YouTube PewDiePie n’est pas étrangère à la controverse, c’est même une star de la discipline. Cela n’a pas empêché le jeune homme d’être présent, encore et toujours, sur la plate-forme de Google. Cela étant dit, pour l’année 2020, le YouTuber vient d’annoncer qu’il allait faire une pause. Une pause bien méritée selon lui. Nul ne sait combien de temps celle-ci durera mais il devrait être moins présent à compter du 1er Janvier 2020.

PewDiePie annonce faire une pause de YouTube en 2020

Selon les propres mots de PewDiePie, il semblerait que cela ait à voir avec la nouvelle politique de YouTube en vigueur contre le harcèlement en ligne. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne, le jeune homme déclarait notamment : “Je vais faire une pause de Youtube l’année prochaine. Je voulais vous prévenir en avance parce que j’ai pris ma décision. Je suis fatigué. Je me sens vraiment très fatigué. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, pour que vous soyez au courant, à partir du début de l’année prochaine, je prendrait mes distances pendant un certain temps. Je vous expliquerai tout plus tard mais je voulais vous prévenir.”

Il sera moins présent durant un certain temps, plus d’informations à venir

Le YouTuber semble ainsi suggérer que ce n’est pas tant la nouvelle politique qui soit le fonds du problème mais plutôt la manière dont YouTube la met en application sur sa plate-forme. Ce n’est pas la première fois qu’une règle de YouTube fait grincer des dents à cause de sa formulation très vague. Par exemple, le mois dernier, YouTube avait introduit de nouvelles conditions d’utilisation qui laissaient entendre que les chaînes qui ne sont “plus viables commercialement” pourraient être supprimées. Cela a laissé croire aux YouTubers que la plate-forme pourrait décider unilatéralement de supprimer les chaînes qui ne lui rapportent pas d’argent. YouTube avait rapidement clarifié la situation mais le mal était fait.