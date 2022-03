Petite guide de personnalisation de votre Amazon Echo

Les appareils Amazon Echo peuvent accomplir énormément de tâches. Ils sont aussi très facilement personnalisables. Voici comment procéder.

Un appareil comme le Amazon Echo vous simplifie la vie au quotidien. Peu importe le modèle que vous avez chez vous, l’assistant vocal sait faire beaucoup de choses très utiles : diffuser de la musique, définir des rappels et des alarmes, contrôler vos appareils connectés. Mais ne vous arrêtez pas à ces basiques. Si vous n’avez pas encore personnalisé votre appareil Echo, vous passez à côté de tout le potentiel d’Alexa.

Par exemple, vous n’avez pas à écouter les mêmes réponses d’Alexa tout le temps, vous pouvez créer les vôtres. Vous pouvez aussi faire en sorte qu’Alexa reconnaisse les différentes voix de votre foyer pour que tout le monde ait une expérience personnalisée.

La plupart de ces options sont faciles à mettre en application. Ci-dessous, cinq pistes de personnalisation de votre Amazon Echo pour profiter de la meilleure expérience possible d’Alexa.

1. Rendez Alexa plus facile à comprendre

Parfois, il est difficile de comprendre tout ce que dit Alexa. Heureusement, si vous avez besoin que l’assistant ralentisse, il suffit de dire “Alexa, parle plus lentement”. Ou peut-être voulez-vous justement qu’il parle plus vite. Dites alors “Alexa, parle plus vite”. Alexa a sept vitesses – quatre plus rapides, deux plus lentes et la vitesse par défaut.

2. Créez des réponses personnalisées sur votre Echo

Alexa ne répond peut-être pas toujours comme vous le voudriez, mais vous pouvez définir des réponses personnalisées.

Pour ce faire, direction la page Amazon Blueprints et sélectionnez Questions & Réponses personnalisées. Ensuite, cliquez sur Créez la vôtre.

Alexa va alors dire tout ce que vous voulez – et vos proches vous demanderont pourquoi leur Amazon Echo ne répond pas la même chose.

3. Créez un profil vocal sur votre Echo

Pour une expérience plus personnalisée avec Alexa, il vous faut créer un profil vocal pour tout le monde. Cela permet à Alexa d’apprendre vos voix et de vous proposer des réponses plus personnalisées.

Pour qu’Alexa apprenne votre voix, ouvrez l’app Alexa sur votre smartphone et allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Voix reconnues > Créer un profil vocal et suivez les indications à l’écran. Vous devrez notamment lire à voix haute quatre phrases.

Pour vous assurer que votre profil vocal est bien configuré, demandez simplement “Alexa, qui suis-je ?” et l’assistant vous répondra. Si d’autres membres du foyer veulent le leur, il leur faudra répéter la même opération sur leur téléphone.

4. Changez le mot d’éveil d’Alexa

Lorsque vous déballez votre Echo, le mot d’éveil par défaut est Alexa. Vous pouvez le changer quand vous le souhaitez. Les autres options sont Ordinateur, Amazon et Echo, mais d’autres mots ont été ajoutés plus récemment, comme Ziggy ou Hey Disney. Malheureusement, vous ne pouvez pas définir un autre mot que ceux de la liste.

Si vous voulez le changer, dites “Alexa, change le mot d’éveil” et choisissez une autre option. Vous pouvez aussi le faire via l’app Alexa, dans les Paramètres. Ensuite, dans Paramètres de l’appareil, choisissez l’appareil en question, faites défiler jusqu’à Mot d’éveil et sélectionnez le mot que vous préférez.

5. Créez des routines personnalisées pour toute votre journée

Si vous utilisez déjà votre Echo pour allumer les lumières, écouter les actualités ou démarrer votre cafetière chaque matin, pourquoi ne pas tout regrouper en une seule commande ? Vous pouvez configurer des routines Alexa pour vous aider au quotidien.

Lorsque vous créez une routine, vous allez regrouper plusieurs commandes en une seule. Par exemple, vous pouvez dire “Alexa, commence ma journée” pour allumer les lumières, vous faire couler un café et jouer de la musique en même temps.

Pour démarrer, allez dans le menu de l’app Alexa et tapotez sur Routines. Cliquez ensuite sur l’icône + et définissez votre routine.