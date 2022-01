Petit best-of des sites web des années 1990

Le web dans les années 1990 était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Difficile de l'appréhender sans visiter les sites. En voici quelques-uns encore en vie.

L’idée que tout ce qui se trouve un jour sur internet y reste pour toujours n’est pas vraie. Certaines choses disparaissent tout le temps du web, qu’il s’agisse d’une communauté en ligne suite à la disparition ou d’une panne d’un hébergeur à un blog qui voit ses archives être effacées en passant par des sites personnels qui cessent d’être lorsque leurs propriétaires cessent de payer le serveur. Les sites ci-dessous sont des monuments des années 1990 qui ont survécu tout ce temps pour nous donner un aperçu des débuts de l’Internet.

Les sites listés dans cet article proviennent notamment de la bible 404PageFound et de petites trouvailles réalisées ici ou là.

Sites personnels : l’esprit des débuts de l’internet

Dans le monde qui existait avant Twitter, TikTok et YouTube, l’idée même de publier ses pensées et de les mettre à la disposition d’un grand public sans aucun filtre était presque impensable. Le World Wide Web a rendu cela possible et nous avons ainsi pu nous rendre compte que la plupart des gens ne sont pas vraiment intéressants.

Jim’s Website : ce genre de sites était le site des utilisateurs de Twitter qui ont trois abonnés. Et il y en avait des milliards. Avec une page d’intro, des images “drôles” et des liens vers d’autres sites. Personne ou presque ne les visitait. Celui-ci a été sauvé de Geocities grâce au restorativland project.

Vanity Plates : ce site qui recense les plaques d’immatriculation drôles date de 1996. Sa dernière mise à jour date de 1999. C’est une vraie capsule temporelle de l’âge d’or du web, avec son design, sa navigation et ses récompenses fièrement affichées.

Spork.org : un site qui a bien mal vieilli, qui serait presque déprimant 25 ans après.

The Courtly Lives of Kings, Peerage, Saints, Knights, and the Commoners : avec cette page Angelfire de 2003, c’est un peu une relation d’amour-haine. C’est le travail d’une vie de Margaret Sypniewska, autour de la généalogie et l’histoire depuis le début des années 1960. Attention, ça pique les yeux !

Inside the X : cette page était une mine d’or pour les fans de X-Files, avec des descriptions détaillées et tous les dialogues de chaque épisode. Un énorme travail !

Artistes et penseurs

Les intellectuels et artistes des débuts de l’internet se demandaient souvent ce qu’était que ce web, et personne ne se doutait alors qu’il prendrait aujourd’hui cette place prépondérante.

Parallel/Suzanne Treister – the hall : Un voyage virtuel dans un château via des photographies pour le moins étranges, avec une tonne de svastikas stylisés. Anti-Nazi ? Pro-Nazi ? Qui sait. Toujours est-il que ce site a vu le jour avec le numéro de novembre 1995 de PARALLEL, un journal qui “présente le travail inter-disciplinaire d’artistes et écrivains. Il contribue à la recherche sur les pratiques et théories du web.”

The Simulator : Ce site de 1997 tente d’explorer “la frontière entre le simulacre de l’internet et la banale existence physique” à travers une aventure dont vous êtes le héros. Extrêmement subversif. Et l’ensemble fonctionne encore parfaitement !

Marketing de divertissement primitif

Si les gens normaux et les artistes tentaient encore de savoir comment tirer profit de la puissance du web, les publicitaires ont rapidement compris qu’il permettait de faire regarder des films et autres séries TV.

The Nanny : Le site original de Une nounou d’enfer est toujours sur pied, offrant aux fans des images du casting, un guide des épisodes et bien d’autres choses.

Space Jam : Le site de Space Jam existe depuis 1996, mais récemment il a été déplacé. On le trouve désormais ici, mais au moins il existe toujours !

Jurassic Park : ce site pour le premier film Jurassic Park date de 1997. C’est un bon exemple de marketing intelligent. Dans le plus pur style de l’intranet d’InGen.

The Field Guide to North American Males : le site du livre de Marjorie Ingall est encore en vie, véritable testiment du bon design. Daté, évidemment, mais l’information est toujours présentée clairement, le look minimaliste. De quoi vouloir acheter le livre.

Les sites en Flash

Lorsque Flash s’est imposé dans le design web à la fin des années 1990, de nombreux sites innovants et créatifs avec chargement différé ont été créés. Et maintenant que la technologie a même disparu des navigateurs, impossible de replonger dans cette époque dorée. N’hésitez pas cependant à aller faire un tour sur ce post de blog pour un petit aperçu.

La politique au temps du Web 1.0

Dans les années 1990, la propagande sur le web n’était pas le fait de certaines nations de l’Est. C’était une opération bien de chez nous, très vivante, et certains sites ont survécu.

DoleKemp96 : Le site de Bob Dole est vraiment gênant, mais c’est le premier site web présidentiel, et à l’époque, c’était quelque chose. De plus, il a conservé son nom de domaine original et l’histoire de son développement et de sa préservation est fascinante. Vous pouvez aussi visiter le site de Clinton/Gore, avec des fonds d’écran et GIF animés.

People Eating Tasty Animals : Ce site parodique semble conçu pour titiller les libéraux. Il y a tout ce qu’il faut pour leur faire péter quelques câbles.

McSpotlight : ce site de 1996 a un sérieux problème avec McDonald’s et contient toutes sortes d’informations concernant les pratiques de l’entreprise, ses stratégies légales et autre.

Les domaines qui ne sont jamais vendus

Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d’argent dans les années 1990 et 2000 en achetant et revendant des noms de domaines, mais malgré des noms très populaires, les deux sites ci-dessous sont toujours restés indépendants depuis le milieu des années 1990.

Taco.com : Technical Advisors propose ses services en administration système et réseau : “Nous ne vendons pas de tacos. Nous ne fabriquons pas de tacos. En fait, certains d’entre nous n’aiment même pas les tacos.” Nul doute que les offres pour le nom de domaine ont dû être nombreuses.

Milk.com : Dan Borestein explique que milk.com n’est “pas à vendre”. L’homme gère le site depuis 1994 et dit aimer le nom et ne pas avoir besoin de l’argent, à moins que le prix ne soit suffisamment élevé : “Si vous n’offrez pas 10 millions de dollars, je ne suis pas intéressé.”

Hall of Fame

Les sites ci-dessous sont parmi les meilleurs et les plus populaires du web 1.0. Et ils sont encore célèbres !