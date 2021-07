PES 2022 sera eFootball, un free-to-play exclusivement numérique et évolutif

Précédemment connue sous les noms Pro Evolution Soccer et Winning Eleven, la licence PES de Konami devient officiellement eFootball.

Unissant la communauté gaming du football dans son ensemble pour la première fois, eFootball offrira la même expérience eSport hautement réaliste sur consoles, PC et mobiles. L’éditeur japonais Konami ajoutera régulièrement du contenu et de nouveaux modes au jeu, sachant que certains seront vendus sous la forme de DLC optionnels. Inédite, la technologie Motion Matching convertit la large variété de mouvements exécutés par les joueurs sur le terrain en une série d’animations, sélectionnant la plus appropriée en temps réel. Ce système fournit ainsi quatre fois plus d’animations qu’auparavant, pour des mouvements hautement réalistes.

“En prenant pour base les solides fondations du moteur graphique Unreal Engine, qui nous a permis de retravailler en profondeur les expressions des joueurs, nous avons effectué des modifications afin de créer un nouveau moteur de jeu de football qui alimentera eFootball pour les années à venir“, déclare Seitaro Kimura, producteur de la série eFootball chez Konami. “Grâce à la puissance de la nouvelle génération de consoles et en travaillant étroitement avec des footballeurs d’élite, eFootball offrira notre gameplay le plus précis et réaliste à ce jour.”

La feuille de route d’eFootball

Début de l’automne

Une toute nouvelle expérience de jeu construite avec l’Unreal Engine

Matchmaking cross-generation (PS5 vs PS4, Xbox Series X et Xbox Series S vs Xbox One)

Des matchs en local avec des équipes telles que le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern et Manchester United

Automne

Matchmaking cross-platform entre consoles et PC (PS5 vs PS4, PS5 vs Xbox Series X et Xbox Series S, PS5 vs Xbox One, PS5 vs PC)

Un mode Construction d’équipe (nom à confirmer) qui permet de construire sa propre équipe en faisant l’acquisition de joueurs

Un mode Ligues en ligne (nom à confirmer) pour faire jouer son équipe dans une ligue compétitive mondiale

Un système de Match Pass pour gagner des objets et des joueurs en jouant à eFootball

Hiver

Compatibilité avec les manettes pour mobiles

Matchmaking entièrement cross-platform, y compris avec la version mobile lors de l’utilisation d’une manette compatible

Coup d’envoi des tournois eSport professionnel et amateur

Un trailer pour eFootball

eFootball sera disponible dès cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Windows 10 et Steam). Les versions iOS et Android sortiront peu de temps après.

Si Lionel Messi (attaquant du FC Barcelone) et Neymar Jr. (attaquant du Paris Saint-Germain) sont les ambassadeurs d’eFootball, les légendes Andrés Iniesta (milieu de terrain du Vissel Kobe) et Gerard Piqué (défenseur du FC Barcelone) ont été impliqués dans le développement du jeu en tant que conseillers officiels, respectivement pour le gameplay offensif et pour le gameplay défensif.