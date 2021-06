PES 2022 : “New Football Game Online Performance Test”, une bêta ouverte pour la nouvelle expérience foot de Konami

La bêta ouverte de PES 2022 est disponible sur les consoles PlayStation et Xbox.

Sans prévenir, l’éditeur japonais Konami lance une bêta ouverte pour PES 2022, qui tourne désormais sous l’Unreal Engine d’Epic Games au lieu du Fox Engine, pendant deux semaines : “Le but est d’évaluer la qualité du matchmaking en ligne et la connexion aux serveurs. Les mécaniques de jouabilité, l’équilibre, les animations et les graphismes sont tous en cours de développement et seront améliorés avant le lancement officiel. Pour plus de détails sur le nouvel opus de la licence, soyez attentifs à notre annonce prévue pour le 21 juillet prochain.”

Pour tester l’état actuel du jeu en ligne, les joueurs du monde entier peuvent s’affronter avec Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus Turin et le FC Barcelone. Il n’est pas nécessaire d’être abonné au PlayStation Plus ou Xbox Live Gold pour participer aux parties multijoueur qui sont d’ailleurs cross-gen entre les deux familles de consoles (PS5 et PS4 d’un côté, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One de l’autre).

Les remarques de Konami concernant la bêta ouverte de PES 2022