Persona 5 Royal : la localisation dans les langues européennes a été motivée par le succès de Judgment

Les très bonnes ventes de Judgment en Occident ont permis d'avoir des traductions en anglais, italien, allemand, espagnol et français pour Persona 5 Royal.

Après avoir initié la localisation “EFIGS” (English, French, Italian, German, Spanish) avec Judgment, le studio japonais Atlus a poursuivi cela avec Persona 5 Royal, notamment grâce aux ventes de la nouvelle création du Ryu ga Gotoku Studio (Yakuza) : “Je n’étais pas là pour le lancement, mais la sortie de Judgment dans les langues européennes a été très bien reçue. Alors nous avons décidé d’aller de l’avant avec Persona 5, car c’était l’occasion de de toucher un tout nouveau public en Europe, qui n’avait pas pu l’essayer à cause de la barrière de la langue (…) Regardez tous les gens qui peuvent jouer à ce jeu maintenant.”

Persona 5 Royal est bien plus qu’une version améliorée de Persona 5

Arianne Advincula, responsable de la communication d’Atlus pour l’Occident, annonce que Persona 5 Royal en exclusivité sur PS4 a nécessité de nombreuses heures de travail proposer une expérience ultime avec les Phantom Thieves : “Nous avons rappelé les acteurs pour réenregistrer certains dialogues. C’était un effort herculéen, qui a demandé deux mois et demi de travail, avec une douzaine de personnes (…) Je ne peux pas dire à quel point ils sont géniaux, mais c’est aussi un travail considérable de la part des rédacteurs, des traducteurs et des développeurs originaux qui ont écrit l’histoire. Il y a eu beaucoup d’écriture et d’enregistrement de voix. Et ce qui était génial avec les acteurs, c’est qu’ils avaient déjà joué à Persona 5, mais ils avaient l’impression que c’était une nouvelle expérience (…) C’est pour cela que nous disons que Persona 5 Royal est une toute nouvelle expérience. Ce n’est pas Persona 5, c’est une chose à part entière.”

Persona 5 Royal en vidéo