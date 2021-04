Periscope est aujourd’hui mort et enterré

À l’époque, il y a encore assez peu de temps finalement, lorsque créer un stream en direct depuis votre appareil mobile était encore une nouveauté, Periscope était l’une des options les plus populaires pour ce faire. À tel point que Twitter décidait de dépenser 100 millions de dollars pour racheter l’entreprise. Cela étant dit, les bonnes choses ayant toujours une fin, Periscope achève aujourd’hui son aventure.

Dans un tweet publié par la plate-forme de microblogage, on apprend ainsi qu’à compter d’aujourd’hui, Periscope n’existe plus. Le site de l’entreprise est toujours opérationnel, si vous avez déjà réalisé des diffusions en direct via l’application auparavant, vous pourrez toujours vous y rendre pour récupérer votre contenu et le sauvegarder précieusement, si le cœur vous en dit bien évidemment. Dans le cas contraire, vous n’avez rien à faire, simplement à laisser le service disparaître comme beaucoup d’autres avant lui.

À noter, Twitter avait annoncé en décembre 2020 qu’il se préparait à mettre fin à Periscope. Cela n’a donc rien d’une parfaite surprise. La plate-forme suit simplement son planning. Mais cette décision marque la fin d’une ère pour une application qui fut extrêmement populaire à une certaine époque. Depuis lors, Twitter a créé sa propre solution pour les livestreams, Periscope n’avait donc plus aucune raison d’exister en tant que tel.

Twitter n’a pas non plus le seul sur ce genre de fonctions. D’autres applications et plates-formes offraient – offrent – encore des fonctionnalités similaires pour diffuser en direct ce que vous voulez. On pense notamment à Facebook, Instagram, TikTok et bien d’autres. De son côté, Twitter travaille aujourd’hui à peaufiner une nouvelle fonctionnalité baptisée Spaces, pour échanger vocalement, à la manière d’un autre service très populaire actuellement, Clubhouse.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf

— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021