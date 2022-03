Perfect Dark : un nouveau départ chez The Initiative menace le développement

Le game director Dan Neuburger a quitté le studio américain The Initiative à l'origine du nouveau Perfect Dark.

La récente démission du game director de Perfect Dark constitue le deuxième départ majeur au cours des douze derniers mois au sein de The Initiative. Dan Neuburger a travaillé sur le reboot pendant près de quatre ans et était auparavant game director sur Tomb Raider chez Crystal Dynamics, le même studio qui collabore depuis la fin de l’année dernière avec la filiale des Xbox Game Studios pour faire avancer le développement.

Perfect Dark’s game director appears to have quit Xbox developer The Initiative.https://t.co/0NBkOlifv8 — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 12, 2022

En février 2021, le directeur de la conception Drew Murray avait annoncé qu’il quittait The Initiative pour des raisons personnelles avant de revenir chez Insomniac Games, l’un des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment, dans le but de superviser de nouvelles créations sur PS5, dont le très attendu Wolverine.

Une première présentation de Perfect Dark à l’E3 2022 et une sortie en 2023 ?

Jeff Grubb de Gamesbeat a fait quelques révélations concernant le reboot de Perfect Dark dans le dernier numéro du podcast The Xbox Era : “Il pourrait sortir en 2023, ou peut-être en 2024, mais je pense que si nous avons Avowed à cette période là, nous aurons probablement aussi Perfect Dark. Ils auront eu près de cinq années complètes de développement (…) Ils vont certainement passer beaucoup de temps sur Starfield au prochain E3 avec la nouvelle conférence Microsoft/Xbox, ils vont probablement passer beaucoup de temps sur Redfall, et Forza Motorsport 8, mais ensuite ils auront beaucoup de place pour parler de ‘ok, voici où nous serons en 2023’ et les jeux dont ils parleront là seront probablement les jeux que vous aurez en 2023, je m’attends donc à avoir du gameplay de Perfect Dark et des choses comme ça.”