Perfect Dark : l’agent Joanna Dark est de retour sur Xbox Series X

Microsoft annonce qu'un reboot de Perfect Dark est en développement du côté de chez The Initiative.

Darrell Gallagher a enfin officialisé le premier projet de The Initiative, une filiale des Xbox Game Studios de l’éditeur américain Microsoft : “Il y a deux ans, nous avons annoncé la création d’un nouveau studio à Santa Monica et lors des Game Awards 2020, nous avons annoncé Perfect Dark. Avec ce nouvel opus, nous avons pour objectif de livrer un thriller d’agents secrets se déroulant dans un monde proche de l’avenir. Nous avons constitué l’équipe de Perfect Dark à The Initiative en faisant appel à certains des créateurs de jeux les plus talentueux du secteur, qui partagent tous une passion pour la narration d’histoires, la construction de mondes et la création d’expériences de jeu mémorables. Avec le soutien total des studios de chez Xbox pour réimaginer l’une des IP les plus appréciées de l’histoire de l’industrie vidéoludique, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour partager certaines de nos premières idées. Je vous encourage à regarder l’introduction du studio pour en savoir plus sur l’équipe, nos objectifs et la façon dont nous travaillons dur pour tenir la promesse de la prochaine génération de créateurs de jeux.”

Perfect Dark sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC.