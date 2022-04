Percy Jackson : Walker Scobell sera le héros du reboot en série

Le comédien américain Walker Scobell est recruté par Disney pour incarner le rôle principal dans la nouvelle adaptation de Percy Jackson and the Olympians.

Walker Scobell (Secret Headquarters Actor, Entertainment Tonight, The Adam Project) interprétera Percy Jackson dans la série télévisée Percy Jackson and the Olympians pour la plateforme de streaming Disney+. Comme les célèbres romans de Rick Riordan, celle-ci suivra les aventures d’un demi-dieu moderne de 12 ans qui commence tout juste à accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le dieu du ciel Zeus l’accuse d’avoir volé son éclair. Le jeune Percy se retrouve alors à traverser l’Amérique pour le retrouver et rétablir l’ordre sur l’Olympe.

Rick Riordan et Jon Steinberg sont les scénaristes de l’épisode pilote, et James Bobin en sera le réalisateur. John Steinberg supervise le reboot en série télévisée avec son partenaire de production Dan Shotz. Les deux sont également producteurs exécutifs aux côtés de James Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe et Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell et D.J. Goldberg du Gotham Group. La production de Percy Jackson and the Olympians débutera cet été.

Le choix Walker Scobell est validé par Rick Riordan

“Walker Scobell est un jeune homme incroyablement talentueux qui nous a époustouflés avec ses cassettes d’audition pour le rôle de Percy“, a déclaré Rick Riordan sur son blog. “Beaucoup d’entre vous ont récemment découvert à quel point il est formidable en regardant sa performance dans le film The Adam Project, dans lequel Walker a illuminé l’écran en tant que version plus jeune du personnage de Ryan Reynolds. Nous avons eu la chance d’auditionner Walker des mois avant la sortie de ce film, mais le film n’a fait que confirmer ce que nous savions déjà sur son talent. Il était évident pour moi et le reste de l’équipe que Walker avait le mélange parfait de ton comique, de douceur, de rébellion, de roublardise et d’héroïsme pour incarner notre héros Percy Jackson.“