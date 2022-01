Percy Jackson : un reboot en série télévisée est officialisé

Disney commande la série télévisée Percy Jackson and the Olympians et annonce que la production débutera dès cet été.

L’écrivain américain Rick Riordan, à l’origine des romans Percy Jackson, n’a jamais caché qu’il n’approuvait pas l’adaptation cinématographique de ses oeuvres et qu’il souhaitait même réparer cela pour son propre bien, mais également celui des fans. Après de longues négociations avec les représentants de Disney, une série télévisée baptisée Percy Jackson and the Olympians est en préparation pour la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles. Il écrira le pilote avec Jon Steinberg (Black Sails, The Old Man), sachant que James Bobin (The Mysterious Benedict Society, Dora and the Lost City of Gold) sera à la réalisation. John Steinberg supervisera également le projet avec son partenaire de production Dan Shotz. Ces derniers seront d’ailleurs producteurs exécutifs aux côtés de James Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe ainsi que Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell et D.J. Goldberg du Gotham Group.

‘Percy Jackson and the Olympians’ Series Gets Greenlight at Disney Plus https://t.co/zSOmS3WByb — Variety (@Variety) January 25, 2022

“Avec Rick Riordan, Jon Steinberg et Dan Shotz à la tête de notre équipe créative, nous sommes en train de créer une série télévisée captivante, digne des personnages mythologiques héroïques dont des millions de lecteurs de Percy Jackson savent qu’ils valent la peine qu’on s’intéresse à eux, et nous sommes impatients d’inviter le public de Disney+ dans des histoires fidèles à la franchise à succès et pleines d’anticipation, d’humour, de surprise et de mystère“, a déclaré Ayo Davis, président de Disney Branded Television. Karey Burke, présidente de 20th Television, a ajouté : “Amener les brillants livres de Rick Riordan, Percy Jackson, à Disney+ sous forme de série télévisée a été une mission pour beaucoup d’entre nous dans cette société ainsi que pour Rick lui-même, et Jon, Dan, James et l’excellente équipe qu’ils ont réunie se sont avérés être les collaborateurs parfaits. Grâce à nos amis de Disney Branded Television, dirigé par Ayo Davis, et de Disney Streaming, dirigé par Michael Paull, ce sera une adaptation pour les âges, avec toute l’excitation, l’action et la mythologie que les fans des livres attendent et aiment.”

Le message de Rick Riordan aux fans de Percy Jackson

Destinée au grand public et plus particulièrement aux préadolescents, aux adolescents et aux jeunes adultes, la série de romans raconte l’histoire fantastique d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui commence tout juste à accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le dieu du ciel Zeus l’accuse d’avoir volé son éclair. Percy doit alors traverser l’Amérique pour le retrouver et rétablir l’ordre sur l’Olympe.