People Can Fly se renforce avec le rachat du studio canadien Game On

Grâce à l'acquisition de Game On, People Can Fly passe le cap des 350 employés.

Présent dans l’industrie vidéoludique depuis les années 2000, Game On est spécialisé dans la capture de mouvements, les cinématiques et les services audio pour des éditeurs de renom comme Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment ou Microsoft Game Studios, désormais connu sous le nom de Xbox Games Studios. Partenaire de développement à long terme de People Can Fly, le studio a joué un rôle important dans le développement d’Outriders au point que le groupe polonais a pris la décision de racheter Game One afin d’apporter son aide sur les prochains AAA de PCF, mais également de ses anciens clients.

What a day in the history of People Can Fly! We are extremely proud and super happy to announce that PCF has acquired Game On – one of the leading creative service providers in the gaming industry, based in Montreal, Canada. Read more: https://t.co/pnDPqjAB99 pic.twitter.com/WFynlmhl9q — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) April 27, 2021

“People Can Fly est désormais un acteur mondial qui a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Rejoindre la famille PCF est une décision stratégique pour nous qui renforce notre capacité à innover avec de nouvelles technologies et de nouveaux services pour produire du contenu de haute qualité pour nos clients“, a déclaré Sam Girardin, PDG de Game On.

People Can Fly investit pour s’agrandir

“L’acquisition de Game On est un élément de notre stratégie de croissance annoncée lors de l’introduction en bourse. En tant que partenaire de confiance, Game On renforcera nos compétences en matière d’animations, de cinématiques et d’audio pour créer des jeux triple A et notre capacité à développer plusieurs projets de grande envergure en même temps. Après l’acquisition, nous ne revendiquons pas l’exclusivité… Game On continuera à coopérer de manière indépendante avec d’autres clients de l’industrie du jeu, et Sam Girardin restera son PDG“, indique Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly.