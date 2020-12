People Can Fly prépare deux AAA avec Take-Two Interactive et Square Enix

En plus d'Outriders, les polonais de People Can Fly se sont associés avec des éditeurs mondialement reconnus pour deux projets ambitieux totalement inédits.

Officialisé lors de l’ouverture de la division new-yorkaise de People Can Fly, le AAA action-aventure (création originale) sera publié par l’éditeur américain Take-Two Interactive tandis qu’un autre AAA (basé à priori sur une licence déjà existante) sera encore une fois édité par Square Enix qui fait pleinement confiance aux créateurs de Bulletstorm. Néanmoins, Sebastian Wojciechowski, président du conseil d’administration de PCF et principal actionnaire, préfère prévenir les fans qui veulent en savoir plus : “Ces jeux sont actuellement en cours de création sous les noms de code Gemini et Dagger. Nous prévoyons de les sortir d’ici fin 2024 sur les consoles next-gen et PC.”

People Can Fly, les mastodontes polonais des shooters

Indépendant depuis plus de cinq ans maintenant suite à son départ du giron d’Epic Games pour ne pas se retrouver à soutenir Fortnite, Battle Royale à succès, pendant des années et des années, la structure à l’origine de Painkiller, Infinity Blade ou d’un Gears of War estime être une référence dans le milieu : “People Can Fly est l’un des meilleurs studios de développement de jeux AAA en Pologne et l’un des meilleurs studios Unreal Engine en Europe. Nous sommes les créateurs visuels et techniques des jeux de tir les plus fous de la planète.“