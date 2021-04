People Can Fly fait l’acquisition de Phosphor Games

Phosphor Games va renforcer les équipes du studio polonais People Can Fly.

Fondée en 2009, Phosphor Games est une équipe de développement de taille moyenne très expérimentée et spécialisée dans l’Unreal Engine. Sous les ordres de Justin Corcoran, Jarod Pranno et Chip Sineni, le studio américain a été à l’origine de The Brookhaven Experiment, Heroes Reborn : Gemini et Nether. People Can Fly a décidé de reprendre l’équipe de développement pour en faire une nouvelle filiale, à savoir People Can Fly Chicago : “La prise en charge de l’équipe n’est que l’exécution de notre stratégie. Avec la variété des projets en cours, nous avons besoin de professionnels chevronnés et ambitieux pour les mener à bien. Compte tenu de l’expérience et de la qualité de l’équipe, nous sommes persuadés qu’ils seront un excellent ajout à la famille PCF et qu’ils faciliteront notre croissance.”

Welcome PCF Chicago! We're excited to announce that we are taking over @phosphorgames development team with a newly established company – People Can Fly Chicago. It's our 7th location, 3rd in North America. Read more and fly with us:https://t.co/yNGCWI0cPA pic.twitter.com/UlXxWRBfiO — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) April 23, 2021

A noter que PCF opère également à Varsovie, Rzeszów, Łódź, New York, Newcastle et Montréal avec l’ambition de sublimer toujours plus les jeux de tir. “Un nouveau chapitre s’ouvre pour notre équipe“, déclare Justin Corcoran, PDG de Phosphor Studios. “Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre People Can Fly pour ouvrir un tout nouveau studio AAA – People Can Fly Chicago. Notre objectif est de renforcer la présence de PCF aux États-Unis et de contribuer à faire de People Can Fly une marque mondiale.”

People Can Fly veut devenir l’un des meilleurs studios de l’industrie vidéoludique en Pologne

People Can Fly travaille actuellement sur deux autres projets AAA, un nouveau jeu pour Square Enix et un titre original d’action-aventure pour Take-Two Interactive. PCF a fait ses débuts à la Bourse de Varsovie en décembre 2020. Avec l’annonce de PCF Chicago, People Can Fly fait passer son effectif à plus de 320 personnes à travers le monde.