People Can Fly annonce le développement d’un nouveau AAA action-aventure

Le studio polonais à l'origine d'Outriders, Painkiller et Bulletstorm vise les nouvelles consoles, les plateformes de streaming et les PC pour sa nouvelle propriété intellectuelle AAA.

Dirigé par David Grijns (Atari, Avalanche Studios, Defiant Studios), chef de studio, et Roland Lesterlin (Blue Eye Pictures, Mindspark Interactive Network), directeur de la création, People Can Fly New York travaillera main dans la main avec les filiales de Varsovie, Rzeszow et Newcastle pour créer un jeu AAA d’action-aventure très ambitieux et révolutionnaire sur PS5, Xbox Series X, Google Stadia et PC. Le studio new-yorkais de People Can Fly prévoit d’engager des dizaines de nouveaux talents au cours de l’année prochaine et d’agrandir ses locaux au cours des 12 à 18 prochains mois. En outre, un “startup studio” à Montréal ouvrira ses portes prochainement. Le studio indépendant polonais People Can Fly recrute actuellement pour différents postes.

It’s time for the next chapter in PCF’s history!

We're happy to announce the development of a new original action-adventure AAA title planned for release on next-gen consoles, streaming platforms and PCs. Learn more 👉 https://t.co/sqmbZwgJeb pic.twitter.com/JYa4fIwfMD — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) July 30, 2020

Les ambitions de People Can Fly pour son nouveau AAA

Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly : “L’année dernière, nous avons annoncé l’ouverture de notre studio à New York et révélé Outriders. Aujourd’hui, nous avons dépassé les 250 employés et sommes heureux d’annoncer le prochain chapitre de notre entreprise. Dès le début, notre intention a été d’étendre People Can Fly en un studio multi-projets et de continuer à construire une présence mondiale pour notre marque. Avec le lancement des consoles de nouvelle génération plus tard cette année, nous sommes incroyablement enthousiastes quant à l’avenir de People Can Fly et de l’industrie des jeux dans son ensemble.”

“Il est rare d’avoir la chance de travailler sur un jeu original AAA dans le monde d’aujourd’hui, sans parler de la possibilité de participer au processus d’élaboration“, a déclaré Roland Lesterlin, directeur de la création de People Can Fly New York. “Nous recherchons des personnes brillantes et curieuses pour nous aider à façonner la vision de ce nouveau monde incroyable que nous sommes en train de construire.“