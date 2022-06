Pentiment : une aventure narrative à travers les yeux d’un artiste itinérant

Obsidian Entertainment livre une interprétation unique de la vie quotidienne au 16ème siècle en Allemagne inspirée des enluminures des manuscrits médiévaux, des gravures sur bois et de l’Histoire.

Josh Sawyer, design director chez Obsidian Entertainment, détaille l’histoire de Pentiment : “Alors qu”Andreas Maler termine son chef-d’œuvre, l’artiste itinérant travaillant dans l’ancien scriptorium de l’abbaye de Kiersau pendant une période de grande agitation sociale se retrouve malgré lui impliqué dans une série de meurtres s’étalant sur 25 ans. Pour découvrir la vérité, vous devrez mener l’enquête auprès de paysans, de voleurs, d’artisans, de moines, de nonnes, de nobles et même de saints. Ce sera à vous de prendre les bonnes décisions, vous pourrez déterminer son niveau d’instruction comme son style de vie, ou choisir comment il mènera l’enquête. Il pourra très bien déterrer le corps d’un moine dans le cimetière de l’abbaye ou espionner les conversations des dames pour entendre de nouvelles rumeurs. Chaque choix, chaque accusation aura des conséquences qui auront un impact sur le reste de la communauté, sur plusieurs générations.”

Un trailer pour Pentiment

Pentiment sortira en novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.