Peloton vend désormais aussi ses appareils sur Amazon

Peloton commence à vendre ses appareils de sport sur Amazon, une grande première pour l'entreprise actuellement en difficulté. Ce partenariat pourrait aider à relancer les ventes.

L’entreprise Peloton, en difficulté ces derniers temps, vient de signer un accord avec Amazon pour vendre une sélection d’appareils et autres accessoires de fitness sur la plate-forme de vente du géant américain, selon CNBC. Le fabricant de vélos connectés et autres machines de sport fait face à des ventes en nette baisse, les gens retournant dans les salles de sport. Ce partenariat avec Amazon marque la première fois que Peloton vend des appareils en dehors de son site et ses magasins. Tous les équipements commandés sur Amazon disposent de la livraison et de l’assemblage gratuits, comme sur le site directement.

Peloton commence à vendre ses appareils de sport sur Amazon

“Nous voulons qu’il soit très facile d’avoir un Peloton”, déclarait le directeur commercial de Peloton, Kevin Cornils, à CNBC. Durant la pandémie, l’entreprise a connu une grosse augmentation de la demande pour ses produits, il lui fut difficile d’y répondre. Aujourd’hui, elle fait face au problème opposé : un trop-plein d’inventaire. Peloton a testé de nouvelles méthodes pour augmenter ses ventes, y compris une offre de location de ses vélos et des partenariats avec des universités et des hôtels. Malgré ces efforts, les ventes et les abonnements ont stagné.

Une grande première pour l’entreprise actuellement en difficulté

L’entreprise avait annoncé qu’elle cessait de fabriquer elle-même ses vélos et autres appareils cet été, ce qui a eu pour conséquence le licenciement de 600 salariés de son usine Tonic. Il y a quelques semaines, elle a aussi licencié 780 autres employés, fermé un grand nombre de points de vente et augmenté les tarifs de certains de ses produits. Elle annonçait aussi qu’elle ne livrerait plus elle-même ses appareils et faisait appel à une entreprise tierce pour la logistique du dernier segment de livraison.

Ce partenariat pourrait aider à relancer les ventes

Il y a quelques mois, le Wall Street Journal rapportait qu’Amazon était en discussion avec Peloton au sujet d’un potentiel rachat de l’entreprise. Cela n’a, semble-t-il, pas abouti, mais le succès des ventes de Peloton sur Amazon, qui ne cesse de s’étendre, pourrait ouvrir la voie à des efforts communs.