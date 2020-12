Peloton va débourser 420 millions de dollars pour s’offrir l’équipementier fitness Precor

Le sport connecté est plus que jamais d'actualité. Les acteurs sont déjà nombreux sur le marché et l'arrivée d'Apple avec Fitness+ fait encore accélérer les choses.

Le sport à la maison fut l’une des grandes tendances de 2020, à cause des mesures de confinement notamment, et l’un des plus grands acteurs de ce marché a décidé de se renforcer encore pour profiter au maximum de ce changement d’habitude du grand public. Dans un communiqué de presse, Peloton confirme aujourd’hui son intention de racheter Precor, fabricant d’équipements de sport pour la maison, pour particuliers et profesionnels, pour la somme de 420 millions de dollars. L’accord devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2021.

Peloton va s’offrir l’équipementier Precor

Comme un certain nombre d’autres entreprises spécialisées dans le fitness connecté, Peloton a vu ses activités exploser cette année suite aux différentes mesures prises par les gouvernements, entraînant confinement mais aussi fermeture des salles de sport. Et pour compliquer encore davantage les choses, les premiers jours de la pandémie se sont accompagnées de pénuries de certains produits comme les altères, les tapis de sol et autres équipements. Les particuliers souhaitant faire du sport chez eux ont donc cherché des alternatives. Il n’aura pas fallu longtemps à Peloton, spécialisé normalement dans le vélo, pour ouvrir son activité aux exercices physiques guidés en général. À tel point que le nombre d’abonnements complets de l’entreprise a plus que doubler en seulement une année.

Le problème, c’est que Peloton n’était pas franchement en mesure de répondre à cette énorme demande, et ce même après avoir doublé sa capacité de production et s’être offert une nouvelle usine à Taïwan. C’est dans ce contexte que Precor entre en jeu. En plus d’opérer comme unité opérationnelle au sein de Peloton, ses 5,81 hectares de surface de production à Whitsett, en Caroline du Nord, et Woodinville, Washington, permettront d’augmenter sensiblement les volumes de production des nouveaux équipements de Peloton.

pour accélérer encore ses activités et volumes de production

Le fait que les futurs appareils de Peloton soient produits aux États-Unis, tout du moins en partie, devraient permettre de raccourcir les délais dont nombre de clients se plaignent actuellement. Et au-delà de cela, les relations existantes de Precor avec les écoles, hôtels et chaînes de salles de sport pourraient donner à Peloton un accès à de nouveaux centres une fois les restrictions liées au Covid-19 enfin levées.

“En combinant nos talentueuses et dévouées équipes de R&D et d’approvisionnement avec l’incroyable équipe de Precor et leurs décennies d’expérience, nous sommes convaincus que nous pourrons dominer le marché mondial du fitness connecté tant en termes d’innovation qu’en volume”, déclarait William Lynch, président de Peloton.

L’entreprise déclare que le premier appareil Peloton fabriqué aux États-Unis verra le jour “avant la fin de l’année calendaire 2021”, ce qui devrait placer l’entreprise en bonne position pour accélérer encore davantage ses activités. La grande question sera finalement de savoir si l’engouement pour les appareils Peloton restera intact une fois la pandémie derrière nous… À suivre !