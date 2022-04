Pékin autorise les taxis sans conducteur de Baidu et Pony.ai

Pékin donne son feu vert aux taxis autonomes de Baidu et Pony.ai, un premier test très limité dans la banlieue de Yizhuang.

Pékin s’ouvre la voie vers des robotaxis sans conducteur. La capitale chinoise a donné son autorisation à Pony.ai et au géant de l’internet Baidu pour proposer des services de taxis autonomes au grand public. L’opération démarrera à petite échelle pour les deux entreprises, avec une flotte de 10 voitures pour Baidu et de 4 voitures pour Pony.ai, selon CNBC, et devrait rapidement s’étendre dans la ville.

Le gouvernement oblige cependant la présence d’un membre de l’équipe à bord de chaque véhicule pour s’assurer que tout se passe bien, mais l’employé ne devra pas nécessairement être sur le siège conducteur. Les deux entreprises ont déjà eu l’occasion de tester leurs taxis sans conducteur à Pékin et dans d’autres villes du pays, mais elles devaient avoir un employé derrière le volant en cas d’urgence.

Ces permis d’exploitation sont un grand pas supplémentaire vers la mise en place d’une industrie de taxis sans conducteur, laquelle s’est fixée comme objectif 70 % de voitures neuves vendues en 2030 avec un Niveau 2 minimum d’aide à la conduite.

Un premier test très limité dans la banlieue de Yizhuang

Autre avantage pour les résidents de Pékin : les trajets à bord de ces véhicules sans conducteur seront gratuits, pour le moment tout du moins. Les deux sociétés attendent encore l’autorisation du gouvernement pour faire payer ce service. Pour le moment, les clients intéressés peuvent réserver une course soit via l’application PonyPilot+ de Pony.ai, soit via l’application Apollo Go de Baidu. Il y a un inconvénient, cependant. Les trajets sont restreints à une zone d’environ 60 km de Yizhuang, une banlieue de Pékin. Il n’y a pas non plus de prise en charge à domicile. Les passagers devront choisir parmi plusieurs lieux publics pour embarquer et débarquer – stations de métro, parcs ou stades -.

Pony.ai a fait face à un certain nombre de défis durant les tests de sa technologie de conduite autonomie aux États-Unis. La Californie a suspendu l’autorisation de test à l’entreprise chinoise l’année dernière après une collision due à une faille dans le logiciel. Personne n’avait été blessé et aucun autre véhicule n’était impliqué. Le Department of Motor Vehicles de Californie avait fait rappeler tous les véhicules.