PEGI – ESRB : un encadré informatif pour les loot boxes et les achats aléatoires dans les jeux vidéo

Le Pan European Game Information et l'Entertainment Software Rating Board vont désormais afficher la présence de loot boxes et d'achats aléatoires avec un nouvel encadré textuel dans les boîtiers et autres livrets numériques.

Si PEGI a déjà mis en place un pictogramme mentionnant la présence de microtransactions dans les jeux depuis plus de deux ans, le système de classification des jeux vidéo européen va faire évoluer sa manière d’informer sur les loot boxes et achats aléatoires avec un encadré qui résume simplement et facilement ce modèle économique de l’industrie vidéoludique : “Les objets aléatoires payants sont une forme particulière d’achats facultatifs dans le jeu. Ils comprennent toutes les offres dans le jeu pour acheter des produits numériques ou des bonus où les joueurs ne savent pas exactement ce qu’ils obtiennent avant l’achat (par exemple, des boîtes à butin, paquets de cartes, roues de prix). Selon le jeu, ces objets peuvent être purement cosmétiques ou ils peuvent avoir une valeur fonctionnelle. Ils peuvent inclure des personnages supplémentaires, des tenues et autres améliorations d’apparence, mais aussi des outils ou des armes, etc. Ils peuvent débloquer des niveaux supplémentaires, ajouter de nouvelles compétences ou fournir des performances améliorées. Aux fins de ce descripteur, les éléments aléatoires payants sont ceux qui peuvent être achetés directement avec de l’argent réel et/ou ceux qui peuvent être échangés contre une monnaie virtuelle dans le jeu qui elle-même peut être achetée directement avec de l’argent réel.”

L’ESRB va aussi donner des indications sur les loot boxes et les achats aléatoires

Comme PEGI, l’organisme qui évalue les jeux vidéo aux USA prépare un nouvel encadré textuel sur les microtransactions pour informer principalement les parents : “Ce nouvel Interactive Element, à savoir In-Game Purchases (Includes Random Items), sera attribué à tout jeu contenant des offres en jeu pour acheter des produits numériques ou des bonus avec de la monnaie réelle (ou avec des pièces virtuelles ou d’autres formes de monnaie en jeu qui peuvent être achetés avec de la monnaie réelle) pour lesquels le joueur ne sait pas avant d’acheter quels produits numériques ou bonus spécifiques il recevra (par exemple, des loot boxes, des packs d’objets, des récompenses mystères). In-Game Purchases (Includes Random Items) sera attribué à tous les jeux qui incluent des achats avec des éléments aléatoires, y compris des loot boxes, des jeux de gacha, des packs d’objets ou de cartes, des roues de prix, des coffres au trésor, etc. Les jeux qui ont la mention In-Game Purchases (Includes Random Items) peuvent également inclure d’autres éléments payants non aléatoires.”