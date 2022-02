Pégases 2022 : l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo dévoile les nominés de la troisième édition

L'édition 2022 des Pégases du Jeu Vidéo récompensera les meilleures créations françaises, mais également certaines productions étrangères.

De retour en présentiel à La Cigale, une salle de spectacle basée dans le 18ème arrondissement de Paris, la cérémonie des Pégases du Jeu Vidéo 2022, organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo et ses partenaires (le Syndicat National du Jeu Vidéo, le Centre national du cinéma et le FAJV, fonds d’aide au jeu vidéo), sera retransmise en direct sur Twitch, Le Stream, JVC, Steam et ES1. Présentée par l’incontournable Salomé Lagresle, elle accueillera des invités de marque de la profession, des médias et de la culture. Des exclusivités, images inédites et performances visuelles/musicales viendront ponctuer cette soirée en l’honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.

Comme l’année dernière avec l’absence de The Last of Us 2 pour le prix du meilleur jeu vidéo étranger, il est incompréhensible que Ratchet & Clank : Rift Apart, Returnal ou encore Kena : Bridge of Spirits manquent à l’appel pour au moins deux catégories. Pour mémoire, 1500 professionnels et membres de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo désignent les lauréats grâce à un vote à deux tours.

Les nominés aux Pégases du Jeu Vidéo 2022

Meilleur jeu vidéo – Récompense la toute meilleure expérience de jeu vidéo créée, démontrant des qualités techniques et créatives hors du commun

Deathloop

Humankind

Road 96

Meilleur jeu vidéo indépendant – Récompense le caractère extraordinaire d’un jeu vidéo réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite

Road 96

The Last Spell

Curse of the Dead Gods

Meilleur jeu vidéo mobile – Récompense un jeu vidéo exceptionnel spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones, tablettes)

Masterchef : Let’s cook

Northgard

Unmaze

Meilleur premier jeu vidéo – Récompense la qualité d’un premier jeu vidéo

Save me Mr Tako : Definitive Edition

Solasta : Crown of the Magister

Young Souls

Meilleur jeu vidéo étudiant – Récompense un jeu vidéo créé exclusivement par une équipe d’étudiants en formation pendant l’année 2020

Bulle : Histoire Interactive

Jivana

Lysfangha

Au-delà du jeu vidéo – Récompense un jeu vidéo porteur de messages sur une thématique sociale forte

Humankind

Road 96

Rubicon : A Conspiracy of Silence

Excellence visuelle – Récompense un rendu visuel exceptionnel d’un point de vue créatif et/ou technique dans un jeu vidéo

Deathloop

Edge of Eternity

Young Souls

Meilleur univers sonore – Récompense la meilleure musique originale ou création sonore dans un jeu vidéo

Deathloop

Humankind

Road 96

Excellence narrative – Récompense un jeu vidéo dont l’histoire et les mécaniques de narration font preuve d’originalité

Assassin’s Creed Valhalla : La Colère des Druides

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleure game design – Récompense un jeu vidéo au game design exceptionnel grâce à la mise en oeuvre de mécaniques de jeu innovantes et efficaces

Deathloop

Humankind

The Last spell

Meilleur univers de jeu vidéo – Récompense un univers original, riche et immersif dans un jeu vidéo

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleur personnage – Récompense un personnage de jeu vidéo particulièrement intéressant par son écriture et/ou sa conception graphique

Haven

Shady Part of Me

Tell Me Why

Meilleur service d’exploitation – Récompense un jeu vidéo pour la qualité des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs et joueuses de façon continue et sur une longue période

Curse of the Dead Gods

Just Dance 2022

Riders Republic

Meilleur jeu vidéo étranger – Récompense la toute meilleure expérience de jeu vidéo créé à l’étranger, pour l’ensemble de ses qualités techniques et créatives

Little Nightmares II

Psychonauts 2

The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger – Récompense le caractère extraordinaire d’un jeu vidéo étranger réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite

Chicory : A Colorful Tale

Oddworld : Soulstorm

The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo mobile étranger – Récompense le jeu vidéo conçu à l’étranger pour son caractère exceptionnel et spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones et tablettes)

Lego Star Wars: Castaways

Sparklite

Summoners War : Sky Arena

Meilleure accessibilité – Récompense un jeu vidéo qui se distingue dans sa conception de manière à ce que toute personne qui souhaite jouer puisse le faire