Pégases 2022 : Deathloop d’Arkane Studios Lyon domine la troisième édition

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a récompensé les meilleures productions françaises (et étrangères) avec les Pégases du Jeu Vidéo.

Si Arkane Studios Lyon et DigixArt ont raflé pratiquement toutes les récompenses de l’édition 2022 des Pégases du Jeu Vidéo avec Deathloop et Road 96, la filiale de l’éditeur américain Bethesda a pris le dessus avec la nomination de Dinga Bakaba comme personnalité de l’année. Le directeur créatif a d’ailleurs déclaré : “Il manque de diversité dans l’industrie vidéoludique. J’aimerais en voir plus dans les écoles, dans les studios, dans cette salle. Parce que c’est parmi les personnes aux cultures et aux identités variées qu’on crée les œuvres les plus singulières.”

Le tout dernier prix de cette cérémonie, le Pégase du meilleur jeu vidéo est décerné à…. @deathloop de @ArkaneStudios ! 💫

5 prix pour le jeu ce soir, félicitations 👏🥇 #Pegases2022 pic.twitter.com/lVe6dnxonG — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) March 10, 2022

Yoan Fanise, PDG et directeur créatif de DigixArt, ajoute : “Nous sommes si fiers d’avoir remporté ces récompenses. Nous en espérions une seule… mais cinq c’est juste incroyable. Une grande partie du public souhaite de nos jours prendre part à des expériences innovantes. En effet, l’industrie du jeu vidéo a drastiquement changé au cours de ces dernières années. Notre création collaborative reflète la diversité de nos équipes. Elle prouve que le succès n’est pas une question de taille en ce qui concerne le projet.”

Les gagnants des Pégases 2022

Meilleur jeu vidéo – Récompense la toute meilleure expérience de jeu vidéo créée, démontrant des qualités techniques et créatives hors du commun

Deathloop

Humankind

Road 96

Meilleur jeu vidéo indépendant – Récompense le caractère extraordinaire d’un jeu vidéo réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite

Road 96

The Last Spell

Curse of the Dead Gods

Meilleur jeu vidéo mobile – Récompense un jeu vidéo exceptionnel spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones, tablettes)

Masterchef : Let’s cook

Northgard

Unmaze

Meilleur premier jeu vidéo – Récompense la qualité d’un premier jeu vidéo

Save me Mr Tako : Definitive Edition

Solasta : Crown of the Magister

Young Souls

Meilleur jeu vidéo étudiant – Récompense un jeu vidéo créé exclusivement par une équipe d’étudiants en formation pendant l’année 2020

Bulle : Histoire Interactive

Jivana

Lysfangha

Au-delà du jeu vidéo – Récompense un jeu vidéo porteur de messages sur une thématique sociale forte

Humankind

Road 96

Rubicon : A Conspiracy of Silence

Excellence visuelle – Récompense un rendu visuel exceptionnel d’un point de vue créatif et/ou technique dans un jeu vidéo

Deathloop

Edge of Eternity

Young Souls

Meilleur univers sonore – Récompense la meilleure musique originale ou création sonore dans un jeu vidéo

Deathloop

Humankind

Road 96

Excellence narrative – Récompense un jeu vidéo dont l’histoire et les mécaniques de narration font preuve d’originalité

Assassin’s Creed Valhalla : La Colère des Druides

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleure game design – Récompense un jeu vidéo au game design exceptionnel grâce à la mise en oeuvre de mécaniques de jeu innovantes et efficaces

Deathloop

Humankind

The Last spell

Meilleur univers de jeu vidéo – Récompense un univers original, riche et immersif dans un jeu vidéo

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleur service d’exploitation – Récompense un jeu vidéo pour la qualité des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs et joueuses de façon continue et sur une longue période

Curse of the Dead Gods

Just Dance 2022

Riders Republic

Meilleur jeu vidéo étranger – Récompense la toute meilleure expérience de jeu vidéo créé à l’étranger, pour l’ensemble de ses qualités techniques et créatives

Little Nightmares II

Psychonauts 2

The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger – Récompense le caractère extraordinaire d’un jeu vidéo étranger réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite

Chicory : A Colorful Tale

Oddworld : Soulstorm

The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo mobile étranger – Récompense le jeu vidéo conçu à l’étranger pour son caractère exceptionnel et spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones et tablettes)

Lego Star Wars: Castaways

Sparklite

Summoners War : Sky Arena

Meilleure accessibilité – Récompense un jeu vidéo qui se distingue dans sa conception de manière à ce que toute personne qui souhaite jouer puisse le faire

Just Dance 2022

Masterchef : Let’s Cook

Road 96

Personnalité de l’année

Dinga Bakaba (Arkane Studios Lyon)

Prix d’honneur

Benoît Sokal

Prix du public