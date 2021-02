Pégases 2021 : l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo dévoile les nominés de la deuxième édition

L'édition 2021 des Pégases du Jeu Vidéo récompensera les meilleures créations françaises, mais également certaines productions étrangères.

Un an après la première édition des Pégases du Jeu Vidéo, l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo et ses partenaires (le Syndicat National du Jeu Vidéo, le Centre national du cinéma et le FAJV, fonds d’aide au jeu vidéo) vont une nouvelle fois célébrer les acteurs et actrices de l’industrie du jeu vidéo en France : “On ne compte plus les auteurs classiques français qui y ont fait appel dans leurs textes et poèmes, à l’instar de Voltaire, Balzac ou encore Victor Hugo. Mais Pégase n’est pas qu’une figure littéraire ; depuis de nombreuses années, il a également trouvé sa place dans les bestiaires de jeux vidéo, et plus particulièrement de jeux de rôles, passant ainsi d’un art à un autre. Le trophée est fabriqué par la fonderie d’art Macheret, labellisée entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire artisanal d’excellence. Il est en bronze avec une finition plaquée or sur un socle en résine laquée noire.”

C'est officiel : la 2ème Cérémonie des Pégases aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à 20h30, exclusivement en ligne ! ✨ Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux #Pégases2021 ! 🎉 pic.twitter.com/MekNuGseej — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) February 10, 2021

La cérémonie des Pégases du Jeu Vidéo 2021 sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux et des plateformes comme YouTube et Twitch dès le 17 mars prochain. En raison du contexte sanitaire actuel, elle ne se tiendra pas au Théâtre de la Madeleine comme l’année dernière. Malgré les critiques, Salomé Lagresle et Manu Lévy devraient, en principe, encore assurer la présentation de celle-ci. Enfin, on regretta l’absence de The Last of Us 2 pour le prix du meilleur jeu vidéo étranger alors qu’il fait l’unanimité dans de nombreux événements, dont les Game Awards.

Les nominés aux Pégases du Jeu Vidéo 2021

Meilleur jeu vidéo – Récompense la toute meilleure expérience de jeu vidéo créée, démontrant des qualités techniques et créatives hors du commun

Tell Me Why

Microsoft Flight Simulator

WRC 9

Meilleur jeu vidéo indépendant – Récompense le caractère extraordinaire d’un jeu vidéo réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite

Haven

There is no Game : Wrong Dimension

Streets of Rage 4

Meilleur jeu vidéo mobile – Récompense un jeu vidéo exceptionnel spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones, tablettes)

Spongebob : Patty Pursuit

Pango Bakery

Ordesa

Meilleur premier jeu vidéo – Récompense la qualité d’un premier jeu vidéo

There is no Game : Wrong Dimension

Wolcen : Lords of Mayhem

Shady Part of Me

Meilleur jeu vidéo étudiant – Récompense un jeu vidéo créé exclusivement par une équipe d’étudiants en formation pendant l’année 2020

Soul Weaver

Aefen Fall

Symphonia

Au-delà du jeu vidéo – Récompense un jeu vidéo porteur de messages sur une thématique sociale forte

Haven

Tell Me Why

Shady Part of Me

Excellence visuelle – Récompense un rendu visuel exceptionnel d’un point de vue créatif et/ou technique dans un jeu vidéo

Microsoft Flight Simulator

Othercide

Paper Beast

Meilleur univers sonore – Récompense la meilleure musique originale ou création sonore dans un jeu vidéo

Haven

Double Kick Heroes

Streets of Rage 4

Excellence narrative – Récompense un jeu vidéo dont l’histoire et les mécaniques de narration font preuve d’originalité

Tell Me Why

Haven

There is no Game : Wrong Dimension

Meilleure game design – Récompense un jeu vidéo au game design exceptionnel grâce à la mise en oeuvre de mécaniques de jeu innovantes et efficaces

There is no Game : Wrong Dimension

Scourgebringer

Paper Beast

Meilleur univers de jeu vidéo – Récompense un univers original, riche et immersif dans un jeu vidéo

Haven

Paper Beast

Tell Me Why

Meilleur personnage – Récompense un personnage de jeu vidéo particulièrement intéressant par son écriture et/ou sa conception graphique

Haven

Shady Part of Me

Tell Me Why

Meilleur service d’exploitation – Récompense un jeu vidéo pour la qualité des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs et joueuses de façon continue et sur une longue période

Just Dance 2021

WRC 9

Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu vidéo étranger – Récompense la toute meilleure expérience de jeu vidéo créé à l’étranger, pour l’ensemble de ses qualités techniques et créatives

Ori and the Will of the Wisps

Iron Harvest

Yakuza : Like a Dragon

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger – Récompense le caractère extraordinaire d’un jeu vidéo étranger réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite

Kentucky Route Zero

Hades

Raji : An Ancient Epic

Meilleur jeu vidéo mobile étranger – Récompense le jeu vidéo conçu à l’étranger pour son caractère exceptionnel et spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones et tablettes)