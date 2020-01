Pégases 2020 : l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo dévoile les nominés de la première édition

L'édition 2020 des Pégases du Jeu Vidéo récompensera les meilleures créations françaises, mais également certaines productions étrangères.

Organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo avec l’aide du Syndicat National du Jeu Vidéo et le Centre national du cinéma (sans oublier le soutien du FAJV, fonds d’aide au jeu vidéo), l’objectif des Pégases du Jeu Vidéo est de “donner ses lettres de noblesse au jeu vidéo” et “de faire un peu de ménage dans une longue tradition française de prix différents, et souvent concurrents”. La cérémonie de la première édition se tiendra le 9 mars 2020 au Théâtre de la Madeleine. Elle sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux, des plateformes comme YouTube et Twitch, ainsi qu’à la télévision. Un premier tour aura lieu le 7 février prochain afin que le jury (constitué essentiellement d’académicien) élimine certains titres dans la mesure où les participants sont nombreux.

Les nominés aux Pégases du Jeu Vidéo 2020

Meilleur jeu vidéo

Tour de France 2019

A Plague Tale : Innocence

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Astérix et Obélix XXL 3

Pro Cycling Manager

Life is Strange 2

Warhammer : Chaosbane

Tennis Manager 2020

WRC 8

Dual Universe

Just Dance 2020

Meilleur jeu vidéo indépendant

Unruly Heroes

Blockchain Battle

Exorcise the Demons

Night Call

Seeds of Resilience

Dead in Vinland : True Viking Edition

Alt-Frequencies

Steel Division 2

Fallblack

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Crying Suns

Dark Devotion

Let’s Sing 2020

Sigma Theory : Global Cold War

Un Pas Fragile

Lie in my Heart

Meilleur jeu vidéo mobile

Dead Cells

Lilo’s Wish

Frag Pro Shooter

King Crusher

Detective Jackie : Mystic Case

Steredenn : Binary Stars

Wonder Boy : The Dragon’s Trap

Endarked

Terraforming Mars

The Mighty Quest for Epic Loot

Artefactis : Magik Puzzles

Tokotoko

Million Lords

Rayman Mini

Meilleur premier jeu vidéo

Seeds of Resilience

Unruly Heroes

Un Pas Fragile

Fallback

Tennis Manager 2020

Lie in my Heart

Million Lords

Dark Devotion

Tokotoko

Artefactis : Magik Puzzles

Steredenn : Binary Stars

Blockchain Battle

Lilo’s Wish

Dual Universe

Night Call

Meilleur jeu vidéo étudiant

Lost in Tide

Flow Fighter

Juskozo

Karnage

Copie Double

R.E.K.T.

Femme Fatale

Neon Beats

Nix

Katanga

Inari

Echo

Flamekeepers

West of Time

Toxic Pink!

Skeleton Tales

Exutus

The Other Side

O.R.B.

Shapeless

Last Guerrilla

Out of Fix

Edbong

Nothing in Sight

Odd Waters

Fable for Two

Starcheap

Crescent Fall

Bubble Gum!

Aurore

Faceless

Deepness

Chinvat

Break Time

Thorn

Captain’s Downfall

Pentabrawl

Slum77

Don’t Look

Brutal Révolution

Arcanum

Incagram

Infusion

One Way Track

Komrad

Achromatic

Our Darkest Hours

Offside

Supermarket Royale

Lust

Fency Krabby

Prix spécial de l’Académie : Au-delà du jeu vidéo

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Greedfall

Just Dance 2020

Fallback

Lapins Crétins : Apprends à Coder !

Newscraft

Seeds of Resilience

Un Pas Fragile

Let’s Sing 2020

Alt-Frequencies

Blockchain Battle

Lie in my Heart

Night Call

Life is Strange 2

Exorcise the Demons

Sigma Theory : Global Cold War

Excellence visuelle

Crying Suns

Fallback

Lilo’s Wish

Sigma Theory : Global Cold War

Detective Jackie : Mystic Case

Tokotoko

Astérix et Obélix XXL 3

A Plague Tale : Innocence

Ghost Recon Breakpoint

Dead in Vinland : True Viking Edition

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Away : Journey to the Unexpected

Unruly Heroes

Are We Dead ?

Rayman Mini

Life is Strange 2

Alt-Frequencies

Warhammer : Chaosbane

Greedfall

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Un Pas Fragile

Meilleur univers sonore

Crying Suns

Lilo’s Wish

Life is Strange 2

Unruly Heroes

A Plague Tale : Innocence

WRC 8

Alt-Frequencies

Astérix et Obélix XXL 3

Night Call

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Away : Journey to the Unexpected

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Un Pas Fragile

Just Dance 2020

Greedfall

Let’s Sing 2020

Dual Universe

Fallback

Excellence narrative

Are We Dead ?

Dead in Vinland : True Viking Edition

Detective Jackie : Mystic Case

Tokotoko

Life is Strange 2

Night Call

Exorcise the Demons

A Plague Tale : Innocence

Un Pas Fragile

Alt-Frequencies

Crying Suns

Sigma Theory : Global Cold War

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Lie in my Heart

Greedfall

Meilleur game design

Dual Universe

Un Pas Fragile

Crying Suns

Endarked

Warhammer : Chaosbane

Unruly Heroes

Tokotoko

Pro Cycling Manager

Detective Jackie : Mystic Case

Steel Division 2

Alt-Frequencies

Frag Pro Shooter

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Seeds of Resilience

Terraforming Mars

Are We Dead ?

Lilo’s Wish

Just Dance 2020

Sigma Theory : Global Cold War

Tour de France 2019

Exorcise the Demons

Fallback

Life is Strange 2

WRC 8

Dead in Vinland : True Viking Edition

A Plague Tale : Innocence

Astérix et Obélix XXL 3

Meilleur univers de jeu vidéo

Crying Suns

Unruly Heroes

Alt-Frequencies

Tokotoko

Pro Cycling Manager

A Plague Tale : Innocence

Exorcise the Demons

Dual Universe

Tour de France 2019

Steel Division 2

Greedfall

Warhammer: Chaosbane

Fallback

Un Pas Fragile

Detective Jackie : Mystic Case

Just Dance 2020

Sigma Theory : Global Cold War

WRC 8

Astérix et Obélix XXL 3

Life is Strange 2

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Meilleur personnage

Un Pas Fragile

Dead in Vinland: True Viking Edition

Tokotoko

Greedfall

Alt-Frequencies

Lilo’s Wish

Exorcise the Demons

Life is Strange 2

A Plague Tale : Innocence

Detective Jackie : Mystic Case

Rayman Mini

Meilleur service d’exploitation

Just Dance 2020

Pro Cycling Manager

Warhammer : Chaosbane

Dead Cells

Tour de France 2019

Steel Division 2

Frag Pro Shooter

Meilleur jeu vidéo étranger

Apex Legends

Metro Exodus

Out of Space

Planet Zoo

Asphalt 9 : Legends

Shenmue 3

Star Wars Jedi : Fallen Order

Bee Simulator

FIFA 20

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Pikuniku

Blazing Chrome

Outer Wilds

Ancestors : The Humankind Odyssey

Vectronom

Meilleur jeu vidéo mobile étranger