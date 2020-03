Pégases 2020 : A Plague Tale Innocence d’Asobo Studio domine la première édition

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a récompensé les meilleures productions françaises (et étrangères) avec les Pégases du Jeu Vidéo.

Animée par Salomé Lagresle et Manu Lévy, la cérémonie des Pégases 2020 n’a pas totalement convaincu le grand public (entre malaises et humour lourd à certains moments), et a encore du travail pour atteindre la qualité des événements produits aux USA comme les Game Awards de Geoff Keighley. Néanmoins, on ne pourra pas dire qu’elle n’a pas mis en avant des personnalités et des titres peu connus. Pour mémoire, l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo souhaite “valoriser tous les intervenants de la production et de l’édition pour une meilleure compréhension du grand public et des observateurs de la filière tels que les investisseurs, les médias et les partenaires publics en France comme à l’étranger. Elle contribue aussi à démontrer l’impact de la dimension industrielle du jeu vidéo en matière de création d’emplois et de valeur en France. Les jeux vidéo produits seront mis en lumière lors d’une cérémonie annuelle, et les prix Pégase du Jeu Vidéo récompenseront chaque année les meilleures œuvres françaises et internationales.”

L'équipe du studio @AsoboStudio reçoit le premier Pégase du meilleur jeu vidéo pour son jeu @APlagueTale ! Un grand bravo 🐀✨ pic.twitter.com/uMlBh7Djwa — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) March 9, 2020

Les gagnants des Pégases 2020

Meilleur jeu vidéo

A Plague Tale : Innocence

Life is Strange 2

WRC 8

Meilleur jeu vidéo indépendant

Night Call

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Crying Suns

Meilleur jeu vidéo mobile

Dead Cells

Tokotoko

Rayman Mini

Meilleur premier jeu vidéo

Un Pas Fragile

Unruly Heroes

Night Call

Meilleur jeu vidéo étudiant

Don’t Look

Toxic Pink!

Aurore

Prix spécial de l’Académie : Au-delà du jeu vidéo

Alt-Frequencies

Greedfall

Life is Strange 2

Excellence visuelle

A Plague Tale : Innocence

Greedfall

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Meilleur univers sonore

A Plague Tale : Innocence

Alt-Frequencies

Life Is Strange 2

Excellence narrative

Life is Strange 2

A Plague Tale : Innocence

Night Call

Meilleur game design

A Plague Tale : Innocence

Crying Suns

Alt-Frequencies

Meilleur univers de jeu vidéo

A Plague Tale : Innocence

Greedfall

Life is Strange 2

Meilleur personnage

A Plague Tale : Innocence

Un Pas Fragile

Life is Strange 2

Meilleur service d’exploitation

Dead Cells

Just Dance 2020

Frag Pro Shooter

Meilleur jeu vidéo étranger

Metro Exodus

Apex Legends

Star Wars Jedi : Fallen Order

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Outer Wilds

Ancestors : The Humankind Odyssey

Pikuniku

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Sayonara Wild Hearts

Donjons et Dragons : Les Guerriers de Waterdeep

Prix d’honneur

Yves Guillemot (Ubisoft)

Personnalité de l’année